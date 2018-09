Freie Bürger lehnen LEA-Verlängerung ab

Was sagen die Wählerinnen und Wähler zu Landesgartenschau und LEA? Das wollten die Freien Bürger bei ihrem Forum im Stadthallen-Foyer wissen. In Sachen LEA war aber gar keine Diskussion mehr nötig: Die Fraktion werde geschlossen gegen eine Vertragsverlängerung stimmen, sagte Fraktionsvorsitzender Gunter Frick. Allerdings erst am Ende der Veranstaltung.

Für Fraktionschef Frick ist klar, dass die Stadt den Zuschlag für die Landesgartenschau nur mit der klaren Erwartung bekommen hat, dass dann auch der Vertrag mit der LEA verlängert wird. Der läuft 2020 nach fünf Jahren aus.

Wie schon zuvor bei der Bürgerwerkstatt der CDU in Schrezheim waren auch in der Stadthalle von den rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörern viele der Ansicht, die LEA passe nicht zur Stadt. Lieber wären ihnen die Flüchtlinge, die Ellwangen aufnehmen muss, wenn die LEA schließt, und die länger bleiben. „Die wohnen dann in unseren Straßen, gehen mit unseren Kindern zur Schule und in den Verein“, sagte Georg Hunke. Und was deren Unterbringen angeht: Andere Städte schafften das auch. Ellwangen sei viel zu klein für eine LEA, sekundierte eine Zuhörerin. Es sei sinnvoller, wenn die Flüchtlinge länger da seien, dann könne man sich richtig um sie kümmern.

Stadt trägt die Last für den Landkreis

Mit der LEA trage Ellwangen die Last für den Ostalbkreis, der deshalb weniger Flüchtlinge aufnehmen muss. Aber die Wertschätzung halte sich in Grenzen, wenn es um die Kliniken gehe oder Behörden des Kreises, die in Ellwangen geschlossen würden, warf Martin Sartor ein.

2015 sei die Entscheidung für die LEA richtig gewesen, betonte Franz Josef Grill, aber die LEA von damals habe mit der von heute nichts mehr zu tun. Ellwangen bade jetzt 40 Jahre verfehlte Entwicklungspolitik aus. „Wir stellen uns nicht hin und sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, sagte Hans-Peter Krämer: „Was könnten wir mit unserem Potenzial bewältigen mit 300 Flüchtlingen.“ So viele müsste die Stadt unterbringen, wenn es keine LEA gäbe.

Es gab aber auch taktische Überlegungen: Ob Ellwangen nicht zu befürchten habe, nur noch die nötigsten Zuschüsse zu bekommen, wenn die LEA nicht verlängert werde, sorgte sich einer. Ein anderer wandte ein, dass die Immobilie ja nicht verschwinde, wenn der Vertrag nicht verlängert werde. Dann habe die Stadt gar nichts mehr zu fordern. Und wenn Notzeiten kämen wie 2015 würden die Plätze einfach von Berlin belegt. Werde der Vertrag aber verlängert, habe der Gemeinderat wenigstens noch ein bisschen Einfluss.

Zu Beginn hatte Frick zur Einführung etwas weiter ausgeholt und hatte daran erinnerte wie es durch den Abzug der Soldaten 2012 zur europäischen Ausbildungs- und Transferakademie (Eata) und zur LEA auf dem Kasernengelände kam. Immerhin sind das 43 Hektar stadtnahes Gelände, die mehr oder weniger leer stehen. Im Zusammenhang mit der LEA sei der Stadt eine Hochschuleinrichtung versprochen worden, doch die Idee habe die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer vom Tisch gewischt.

Frick: Solidarisch mit Flüchtlingen und Schrezheimern

Dann habe es das Angebot gegeben, die Gesundheits- und Pflegeakademie des Landkreises in der Kaserne anzusiedeln, doch da hätten Aalen und Mögglingen wenig Solidarität gezeigt. Die Polizeischule des Landes sei nach Herrenberg gegangen, nicht nach Ellwangen. Also blieb für die Stadt nichts außer LEA und Eata. Fricks Resümee: „Wir müssen mit den Flüchtlingen solidarisch sein, aber auch mit den Schrezheimern.“

Kritisch sehen die Freien Bürger nicht nur die LEA, sondern auch die Landesgartenschau. Hariolf Brenner brachte die Kosten ins Spiel. In der Stadt fehlten 100 Kindergartenplätze, auch dafür brauche man Geld. Die Landesgartenschau sei nur zu rechtfertigen, wenn sie einen Mehrwert für die Stadt bringe. Den sah er nur bedingt. Ein Anwohner der Haller Straße machte sich Sorgen, dass das Verkehrschaos durch die Gartenschau noch größer werde und ärgerte sich, dass dafür Geld da sei, aber nicht für 100 neue Stühle in der Klosterfeldschule.

Damit hatte er Franz Josef Grill das Stichwort gegeben, der von Projekt Landesgartenschau „im Niemandsland“ gar nichts hält und befürchtet, dass sie noch viel teurer wird als geplant und man noch die kommenden Generationen verschuldet. Ein Schrezheimer warf ein, dass auch die Gartenschau wieder zu Lasten des Orts gehe, wie schon die LEA. Die Idee von Frick, das Gelände zu verkleinern, lässt sich aber wohl nicht umsetzen. Klaus Ehrmann, Leiter des Stadtplanungsamts, sagte, mit 23 Hektar lasse sich die Fläche nicht noch kleiner machen, aber man könne die Planung noch mehr in Richtung Innenstadt spielen.

Auch zur Eata kamen einige Fragen, wie viele Schüler es dort geben werde und wo sie herkommen. Es werden 198 und sie sind aus dem EU-Ausland und Flüchtlinge, antwortete Bürgermeister Volker Grab. Die Teilnehmer, die in Ellwangen auf eine Ausbildung im Handwerk vorbereitet werden, machen schon in ihrem Heimatland einen Sprachkurs. Da die Teilnehmer für die Ausbildung und das Appartement bezahlen müssen, bleiben an der Stadt keine Folgekosten hängen.