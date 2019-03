Freie Bürger freuen sich über hohen Frauenanteil

Die Freien Bürger Ellwangen (FBE) haben am vergangenen Dienstag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai nominiert.

Der Vorsitzende, Michael Eiberger, ging in der Sitzung auf die Arbeit der Freien Bürger ein. Die Gemeinde- und Ortschaftsräte der Freien Bürger stünden für „Sachpolitik“ und würden seit nunmehr 30 Jahren „die Geschicke Ellwangens mitgestalten“. Erfreut zeigte sich Eiberger über die große Anzahl derer, die sich dieses Jahr für die FBE zur Wahl stellen werden. Bemerkenswert sei vor allem „der hohe Frauenanteil“. Hier gebe es einen Zuwachs von 100 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl, so sich Eiberger. Darüber hinaus fänden sich auf allen Listen der Freien Wähler verschiedenste Berufsgruppen, welche optimal die Bevölkerung abbilden. Abschließend wies Eiberg der Vorsitzende darauf hin, dass die Freien Bürger für die Wahl zum Gemeinderat 33 Kandidaten aufstellen werden und für die Wahlen zu den Ortschaftsräten Schrezheim und Rindelbach zehn Kandidaten.

Die Worte von Michael Eiberger griff danach auch der Fraktionsvorsitzende Gunter Frick auf und dankte allen Bewerbern herzlich für ihre Bereitschaft, sich für Ellwangen zu engagieren. Dies zeige aber auch, so Frick weiter, dass die Freien Bürger bisher gute Arbeit in der Kommunalpolitik geleistet haben.

Erfreulich sei außerdem, dass die Pfahlheimer Bürgerliste weiterhin mit den Freien Bürgern kooperiert und dass die Bürgerliste Röhlingen einen Neubeginn in der Zusammenarbeit mit den Freien Bürgern startet. So werden für den Ortschaftsrat in Pfahlheim und Röhlingen je zehn Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen stehen. Diese Listen wurden in separaten Versammlungen vor Ort nominiert.

Zum Schluss bedankte sich Michael Eiberger bei Franz Ostermeier für sein Engagement in den letzten zehn Jahren im Gemeinderat und Ortschaftsrat Schrezheim. Er tritt altersbedingt nicht mehr an.

Die Wahlen für den Gemeinderat brachten folgendes Ergebnis:

Kernstadt Ellwangen einschließlich Braune Hardt und Hinterer Spitalhof: Gunter Frick, Hariolf Brenner, Hariolf Höll, Dr. Franz-Josef Grill, Hans-Peter Krämer, Thilo Dostal, Ann-Marie Schöppner, Christoph Haug, Carmen Gaugler, Stefanie Lingel, Jürgen Vaas, Philipp Salzer und Katrin Körber.

Pfahlheim: Wolfgang Seckler, Christian Vollmer und Paul Walter.

Rindelbach, Holbach, Rotkreuz und Rindwasen: Ulrich Karst und Gerlinde Ottenwälder.

Eigenzell, Rattstadt, Schönenberg, Stocken, Stockensägmühle und Treppelmühle: Elisabeth Schmid und Michael Eiberger.

Röhlingen, Rötlen, Steigberg und Süßhof: Ute Ackermann, Walter Schlotter und Martin Schneider.

Neunheim und Buchenberghof: Silvia Manz und Dietmar Mikolajczak.

Dettenroden, Elberschwenden, Erpfental, Haisterhofen, Killingen und Neunstadt: Patriz Hald.

Schrezheim, Schleifhäusle, Vorderlengenberg und Espachweiler: Martin Sator, Franziska Schuster und Siegfried Koudelka.

Rotenbach und Olmühle: Jürgen Lang und Bernd Uiffinger.

Eggenrot, Altmannsrot, Altmannsweiler, Engelhardsweiler, Glassägmühle, Bahnmühle, Lindenhäusle, Lindenhof, Lindenkeller, Griesweiler, Hintersteinbühl und Hinterlengenberg: Martin Gantner und Sandra Musiol.

Für den Ortschaftsrat Schrezheim: Siegfried Koudelka, Martin Sator, Alex Knoor, Jürgen Lang, Bernd Uiffinger, Martin Gantner, Thomas Roder und Sandra Musiol.

Für den Ortschaftsrat Rindelbach: Thorsten Sinn und Gerlinde Ottenwälder