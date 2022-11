Frauentreff lädt zum „lebendigen Adventsweg“ ein

Der Eggenroter Frauentreff lädt an vier Freitagen im Advent zu einem „lebendigen Adventsweg“ in die Sankt-Patrizius-Kirche nach Eggenrot ein. Beginn ist jeweils um 19.15 Uhr. „Hoffnungsvolles Warten" heißt es am ersten Termin, am 25. November.

„Advent ist Warten auf Weihnachten – ist das noch so?" Unter diesem Motto steht der „Lebendige Eggenroter Adventsweg“ in diesem Jahr. Der Eggenroter Frauentreff hat unter Federführung von Petra Mayer ein besinnliches, meditatives Programm zusammengestellt. „Beim lebendigen Eggenroter Adventsweg werden alltägliche Erfahrungen und Geschichten von Menschen szenisch dargestellt“, erklärt Mayer, die beim Adventsweg Regie führt. Sie rät den Besucherinnen und Besuchern, das Laute, Glitzernde, Selbstverständliche einfach mal „auszusperren“ und sich zum Innehalten, zum „Bei-sich-sein“ und zum Staunen verführen zu lassen: „Wir wollen Sie einladen, den wahren Weihnachtswundern auf der Spur zu bleiben, die oft im Kleinen und Alltäglichen verborgen sind.“

Der Abend des 25. November steht unter dem Motto „Hoffnungsvolles Warten“. Am 2. Dezember geht es um „Das erwartende Geburtstagsfest“. Der 9. Dezember ist mit „In der Warteschleife deines Lebens“ betitelt. „Weihnachten – überladen mit zu vielen Erwartungen“ heißt es schließlich am 16. Dezember. Rund zwei Dutzend Erwachsene und Kinder sind an den Geschichten und Rollenspielen beteiligt.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für das Hospiz Sankt Anna in Ellwangen und für den Freundes- und Förderkreis Pro Espiritu Santo von Comboni-Missionar Pater Josef Schmidpeter wird gebeten. Schmidpeter, der zurzeit in Ellwangen ist, ist Initiator der Polikliniken in Arequipa und Lima in Peru.