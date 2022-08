Frauenfrühstück im Stadtcafé

Es ist wieder soweit. Zum Frauenfrühstück am Freitag 2. September, sind alle interessierten Frauen herzlich eingeladen. Die Frauen treffen sich von 10 Uhr bis etwa 11.30 Uhr im Stadtcafé in der Pfarrgasse 12 in Ellwangen. Eingeladen sind alle, die andere Frauen kennenlernen wollen, die Lust auf eine gemütliche Kaffeestunde und gute Gespräche haben. Teilnhemerinnen aller Altersgruppen sind willkommen, teilen die Organisatorinnen mit. „Wir freuen uns, bekannte und neue Teilnehmerinnen begrüßen zu dürfen“, heißt es in der Presseankündigung. Die gültigen Coronaregeln müssten beachtet werden. Weitere Infos gibt es bei bei Dorothee Irion-Ulmer unter Telefon 07364 / 411 39 und bei Barbara Hartung unter Telefon 07961 / 48 47.