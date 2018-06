Frauen-Union: „Dieser Ball ging ins Abseits“

Bei den Frauen in der CDU rumort es. Den Anlass dafür liefert die eigene Landtagsfraktion. Die hatte sich in der vergangenen Woche gegen eine Reform des Landeswahlrechts ausgesprochen, die dafür sorgen sollte, dass künftig mehr Frauen im Landtag vertreten sind. Doch die CDU-Fraktion im Landtag stellte sich quer, votierte gegen die Novellierung, obgleich sie im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbart ist. Wir fragten bei Unionspolitikerinnen in der Region nach, wie sie zu diesem Abstimmungsverhalten stehen.

Margot Wagner, Schatzmeisterin von der Frauen-Union im Kreis, ist regelrecht „wütend“ über das Nein der CDU-Fraktion im Landtag. Die Reform hätte für sich allein gesehen zwar nicht mehr Frauen ins Landesparlament gebracht. Sie wäre aber „ein Signal für mehr Offenheit in der Partei“ gewesen. „Es kann nicht sein, dass die Herren einen Hahnenkampf auf dem Rücken der Frauen ausfechten“, kommentiert sie den Hintergrund der Auseinandersetzung. Angesichts eines Frauenanteils von gerade einmal 25 Prozent im Stuttgarter Landtag sagt Wagner, dadurch werde die Bevölkerung derzeit „in keinster Weise abgebildet“. Manchmal frage sie sich, wie auf diese Weise Bürgernähe stattfinden solle.

Eine Chance wurde vertan

Petra Walter, die Vorsitzende der Frauenunion im Ostalbkreis, macht sich für eine Veränderung der Kultur innerhalb der Partei stark. Ähnlich wie eine Unternehmenskultur lasse sich eine Parteikultur zwar nicht von heute auf morgen ändern. Die Zustimmung zur Wahlrechtsreform wäre aber ein Zeichen gewesen, dass sich die Partei für Frauen und andere Gruppen öffne – „ein erster Schritt in Richtung Willkommenskultur“, sagt Walter. Ein Landtagswahlrecht mit einer Listenkomponente könnte hierfür eine Chance eröffnen. Diese Chance sei vertan worden. „Im Hinblick auf die Kreistags- und Kommunalwahl im kommenden Jahr hätten wir uns ein Signal in eine andere Richtung gewünscht.“

Deutlichere Worte findet Ute Richter-Eberl. „Es war nicht einfach“, sagt die ehemalige Vorsitzende der Frauen-Union, Ute Richter-Eberl, über ihre Tätigkeit für die Ellwanger CDU und im Kreistag. „Als Frau darf man an der Basis ein bisschen Sozialpolitik machen, sobald es dann aber um strukturelle Entscheidungen geht, sind Frauen nicht mehr gefragt.“

Davon ganz abgesehen, halte sie die Argumentation der CDU-Landtagsfraktion gegen die Wahlrechtsreform aber „in Teilen für durchaus plausibel“. Richter-Eberl befürchtet, dass durch die Einführung von Listen basisdemokratische Elemente tatsächlich vernachlässigt werden könnten. Grundsätzlich müsse sich die CDU ihrer Meinung aber Gedanken darüber machen, wie sie Frauen besser und stärker einbinden könne. „Die Partei sollte mehr Frauen auffordern, sich um Direktmandate zu bewerben. Dafür müssen sie allerdings auch aufgebaut werden, wozu es häufig nicht kommt“, sagt sie.

Regina Gloning, die sich seit bald 20 Jahren kommunalpolitisch für die CDU engagiert, kann nicht nachvollziehen, warum die CDU ausgerechnet diesen Punkt aus dem Koalitionsvertrag nicht mittragen möchte. Das Nein der CDU-Landtagsfraktion zur Wahlrechtsreform kommentiert Gloning knapp: „Die Männer haben einfach Angst, Macht zu verlieren.“ Gleichwohl ist Gloning nicht sicher, ob die angedachte Änderung des Landeswahlrechts den gewünschten Erfolg bringt und dadurch tatsächlich mehr Frauen den Sprung ins Parlament schaffen. Sie verweist auf die jüngsten baden-württembergischen Kommunalwahlen. Da sei es der CDU im Kreis gelungen, „sehr starke Frauen“ aufzustellen. Aber: Die Wähler hätten das nicht goutiert; die Frauen seien schlicht „nicht gewählt“ worden. Woran dieser mangelnde Zuspruch liegt? „Vielleicht an unserem eher konservativen Wählerklientel. Die macht ihr Kreuzchen dann vielleicht doch noch eher bei einem Mann als bei einer Frau“, mutmaßt Gloning.

Offizielle Stellungnahme der Frauen-Union Ostalb

Die Frauen-Union hat sich in einem offiziellen Statement ebenfalls kritisch zum Abstimmungsverhalten der CDU-Landtagsfraktion eingelassen. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass die CDU in Baden-Württemberg, was den Frauenanteil an Landtagsmandaten anbelangt, „seit vielen Jahren“ deutschlandweit „entweder Schlusslicht oder auf dem vorletzten Platz“ liegen würde.

CDU Baden-Württemberg: Schlusslicht beim Frauenanteil

Die Tatsache, dass die CDU Baden-Württemberg auch beim Frauenanteil unter den Mitgliedern unverändert das Schlusslicht sei, „und zwar mit signifikantem Abstand“, hänge unter anderem auch damit zusammen, dass es nur wenige Frauen in die Mandate schaffen – und damit ermutigende Beispiele fehlten. Diese Aussage treffe im Übrigen nicht nur auf Frauen zu, sie lasse sich „eins zu eins“ auch auf andere gesellschaftliche Gruppierungen übertragen.

Deshalb müsse sich die CDU mit der Frage auseinandersetzen, wie die Partei die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite künftig besser abbilden könne. Die Reform des Landeswahlrechts wäre diesbezüglich „ein erster Schritt“ in die richtige Richtung gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Chance habe die Landtagsfraktion vertan.

Das abschließende Urteil der Frauen-Union Ostalb fällt fast vernichtend aus: „Wer will denn in einer Partei mitwirken, die in dieser Zeit, wo jeder politisch interessierte Mensch gebraucht wird, solche Signale aussendet? Dieser Ball ging ins Abseits, nicht nur für die Frauen, MigrantInnen und Jüngeren, sondern für die gesamte baden-württembergische CDU.“

Darum geht es bei der Wahlrechtsreform:

Nach derzeitigem Wahlrecht werden bei einer Landtagswahl 70 Direktmandate vergeben. Diese Mandate werden jeweils an den Bewerber oder die Bewerberin vergeben, die in ihrem Wahlkreis die höchste Stimmenzahl erzielt hatn. 50 weitere Mandate werden nach den prozentualen Anteilen der Parteien über eine Zweitauszählung in den vier Regierungsbezirken besetzt.

Die Diskussion über die Reform des Landtagswahlrechts dreht sich um die Frage, wie die 50 Mandate der Zweitauszählung künftig vergeben werden sollen. Im Koalitionsvertrag heißt es auf Seite 68, dass die Einführung eines personalisierten Verhältniswahlrechts mit einer geschlossenen Landesliste dazu führen soll, die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite besser im Landtag abzubilden.

Ein personalisiertes Verhältniswahlrecht kombiniert das Wahlkreisergebnis mit einer Listenkomponente. Bei der Bundestagswahl geschieht dies über die Erst- und Zweitstimme: Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat gewählt, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Die Zusammensetzung und die Reihenfolge der Kandidaten und Kandidatinnen auf der Liste bestimmen die Parteien im Vorfeld der Wahl.

Für die Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg ist ein Einstimmenwahlrecht mit einer Listenkomponente angedacht. Nach wie vor würde der Direktkandidat oder die Direktkandidatin mit der höchsten Stimmenzahl ins Stuttgarter Parlament gewählt. Die restlichen Mandate würden dann über Landeslisten verteilt.

Stellungnahme von Winfried Mack:

Winfried Mack, CDU-Landtagsabgeordneter, verteidigt die Linie der Landtagsfraktion und verweist auf die starke Tradition des Persönlichkeitswahlrecht in Baden-Württemberg. Mehr Frauen den Weg ins Parlament zu ermöglichen, müsse über das bestehende Wahlrecht gelingen. „Das ist anstrengend, aber nachhaltiger als über Listen. Bei vielen Wahlen ziehen die Listen einzelner Parteien nicht, weil nur Direktkandidaten zum Zug kommen. Dann helfen sie auch Frauen nicht“, sagt Mack. In Sachen Koalitionsvertrag stellt Mack fest, dass dieser Vertrag „notwendige Bedingung einer Koalition“ sei. „Aber die demokratischen Prozesse, wie ein Gesetz zustande kommt, bleiben natürlich bestehen. Dies gilt im Besonderen für das Wahlrecht.“ (fg, kra, rim)