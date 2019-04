Frauen stellen sich auf dem Podium vor

„Wer Frauen will, muss Frauen wählen“, lautet der Slogan der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen und Gleichstellungsbeauftragte Baden-Württemberg. „Wer Frauen wählen will, muss Frauen kennen, die sich zur Wahl stellen“, ergänzt Dorothee Irion-Ulmer, Vorsitzende des Ellwanger Vereins Frauen helfen Frauen. Zum Kennenlernen der Kandidatinnen, die sich bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai zur Wahl stellen, soll eine Podiumsdiskussion im Ellwanger Institut für Soziale Berufe Sankt Loreto beitragen.

Der Ellwanger Gemeinderat hat derzeit 35 Mitglieder. Sechs sind Frauen. Das soll sich am 26. Mai ändern, hoffen der Verein und das Institut für Soziale Berufe Sankt Loreto. Greta Thunbergs Bewegung „Fridays for Future“ zeige, dass man junge Menschen erreichen könne, wenn es um etwas gehe, sagt Institutsleiterin Angelika Keßler. Sie möchte die angehenden Erzieherinnen motivieren, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen: „Auch für unseren sozialen Raum brauchen wir ein politisches Bewusstsein.“

„Wir möchten vor allem junge Frauen für die Politik sensibilisieren und den Frauenanteil erhöhen“, so Dorothee Irion-Ulmer. Schließlich werden in Ellwangen nicht nur Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte gewählt, sondern auch der neue Oberbürgermeister – oder die neue Oberbürgermeisterin.

Zur Podiumsdiskussion am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr im Institut Sankt Loreto haben Ariane Bergerhoff (SPD), Regina Gloning (CDU), Ann-Maria Schöppner (Freie Bürger) und Claudia Wagner (Grüne) ihr Kommen zugesagt. Nach der Begrüßung durch Dorothee Irion-Ulmer stellen sie sich vor und erläutern, warum sie kandidieren, wie sie dem Frauenmangel in der Politik begegnen und junge Menschen für die Kommunalpolitik begeistern möchten und welche Fragen sie für die drängendsten in der nächsten Legislaturperiode halten.

Eine offene Diskussionsrunde schließt sich an. Utta Hahn, Seelsorgerin in der Landpastoral Schönenberg, moderiert den Abend, zu dem auch Männer willkommen sind.