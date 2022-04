Katholischer Frauenbund moniert: „Frauen sind nicht nur zum Kirchenputzen da“

Der Bittgottesdienst am Freitag, 29. April, ist um 18.30 Uhr in der Basilika. Alle Frauen sind dazu eingeladen. Der Veranstalter, der Katholische Frauenbund auf Bezirksebene, freut sich über viele Frauen, die in Gemeinschaft mitbeten und mitsingen. Bitte Gotteslob mitbringen. Eine FFP 2-Maske muss getragen werden.