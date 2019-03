Frauen halten den Laden zusammen

Als selbst ernannte „Beauftragte für Schanzengleichheit“ und unermüdliche Mutmacherin ist Marlies Blume beim Kabarett zum Internationalen Frauentag im Palais Adelmann aufgetreten. Die über 50 Frauen und eine Handvoll Männer lachten Tränen.

Marlies Blume ist intelligent, witzig, frech und kämpferisch. Auf der Bühne glänzt die quirlige Ulmerin mit schwäbischem Migrationshintergrund mit verblüffender Wortakrobatik, grenzenlosem Humor, mit spritzigem Gesang und akrobatischen Verrenkungen.

Als perfekte Verwandlungs- und Verkleidungskünstlerin schlüpft sie gekonnt in die Rolle von Dornröschen, die nach hundertjährigem Schlaf von einem Traumprinzen auf einem Schimmel erweckt wird. Wo der Schimmel auftaucht, sei aber meistens was faul. „Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer“, sagt Marlies Blume mit Blick auf die Metamorphose von der Traube zur Rosine und singt urkomisch „Meine Sehnsuchtsmelodie“.

Die Frau verdient 21 Prozent weniger als der Mann, kritisiert die Kabarettistin und blickt auf 100 Jahre Frauenwahlrecht: „Damenwahl gab’s schon länger.“ Die Frauen sollten sich aber auch zur Wahl stellen. Denn man brauche viel mehr Frauen in Entscheidungsgremien und Führungspositionen. „Sie alle sind einzigartig“, ruft Blume den Anwesenden zu: „Das Tragische ist, man kriegt das heutzutage nicht mehr gesagt.“

„Wir brauchen auch unterschiedlichste Hautfarben: Schwarze, Weiße, grüne Männle vom Mars, Rosarote wie mich. Wir brauchen Muslime, Juden, Christen und Heiden(ei).“ Und Marlies Blume zitiert Günther Oettinger: „We are all sitting in one boat.“ In diesem Ship gehe es um „relationship“, um die Beziehung. „Wir können auch gar niemand abschieben, weil die Erde ist keine Scheibe. Das geht einmal im Kreis rum, und dann sind alle wieder da.“ Die Gleichstellung ist für Marlies Blume erreicht, wenn in jedem Herrenklo ein Wickeltisch steht. Und sie singt mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Ohrwurm „Das bisschen Haushalt“.

Frauen halten ihrer Meinung nach den Laden zusammen und leisten die Basisarbeit. „Wir brauchen auf viele Dinge eine weibliche Sicht“, plädiert sie für die Investition in die Menschen, das Gemeinwohl, das „Bruttosozialglück“ anstelle von Wirtschaftswachstum.

Eingeladen hatte das Frauennetzwerk Ellwangen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Nicole Bühler, forderte Lohngerechtigkeit, faire Bedingungen in der Arbeitswelt, gleiche Karrierechancen für Frau und Mann sowie eine Aufwertung der Pflegeberufe. Dabei brachte sie die Idee der Familienarbeitszeit ins Spiel.