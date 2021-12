Frau fährt auf Auto mit Baby darin auf

Ein neun Monate altes Baby ist in einem Auto gewesen, am Mittwoch gegen 9.30 Uhr ein anderes Auto aufgefahren ist. Der Unfall passierte auf der L1060, und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte von der L1060 auf die B290 in Richtung Aalen einfahren, musste jedoch aufgrund des Verkehrs abbremsen. Eine nachfolgende 61-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf. Das Baby wurde vorsorglich zur Kontrolle in eine Kinderklinik eingeliefert.