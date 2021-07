Schaden von rund 9000 Euro ist bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 3319K entstanden. Am Donnerstag gegen 7.40 Uhr war dort an der Einmündung auf die B290 eine 48-jährige Autofahrerin unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrende 36-jährige Autofahrerin an der Einmündung anhalten musste, und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde die Frau im vorderen Fahrzeug leicht verletzt.