Frau bei Brand in Jagstzell verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Jagstzell ist eine 40-jährige Frau verletzt worden. Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen in einem Wohnhaus in der Hauptstraße ausgebrochen. Eine vierköpfige Familie war kurz nach vier Uhr nahezu gleichzeitig von einem Rauchmelder und dem Familienhund geweckt worden, die auf starken Rauch im Erdgeschoss anschlugen. Die Eltern und ihre beiden erwachsenen Kinder verließen das bereits stark verqualmte Haus, wobei sich die 40-jährige Mutter eine Rauchgasvergiftung zuzog. Die Frau musste zur ambulanten Behandlung in die Virngrundklinik gebracht werden. Sie wurde bereits am Dienstag wieder aus der Klinik entlassen. Die Feuerwehren aus Ellwangen und Jagstzell warem mit 36 Mann im Einsatz und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Erdgeschoss wurde durch starke Rauchentwicklunng allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen, es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die Aalener Kripo hat als Brandursache einen brennenden Gegenstand ermittelt, der ein Sofa im Wohnzimmer des Hauses in Brand gesetzt haben soll. Foto: Zirlik