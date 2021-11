Französisch auf die leichte Tour

Am Hariolf Gymnasium konnte kürzlich Besuch aus Frankreich begrüßt werden. Gilles Ragé, Lehrer und Improvisationstheaterkünstler aus Rouen, schaute bei den Schülern der sechsten und siebten Klasse im Französischunterricht vorbei.

Für die französischlernenden Schülerinnen und Schüler eine absolut spannende Situation. Anfangs konnten sie alle Fragen zu Land und Leuten stellen. Mal mit mehr, mal mit weniger Hilfe ihrer begleitenden Lehrer. Später gab es Spiele zu Wortschatz und Redewendungen.

In Klasse 7 wurde die Zeit genutzt für eine theatralisch vorgetragene französische Kurzgeschichte. Für die Kinder ein absolutes Highlight, da die ganze Geschichte von Gilles Ragé für die Altersstufe passend und humorvoll präsentiert wurde, was die Verständlichkeit erhöht. Dieser Meinung waren auch die Schüler: „Es hat richtig viel Spaß gemacht, da er die Sachen auch immer so lustig vorgespielt hat. Auch die schwierigen Teile habe ich dadurch verstanden“, war zu hören.

Aber auch für die unterrichtenden Lehrer am Hariolf Gymnasium war es ein wunderbarer Austausch und ein schönes Zeichen, dass die beiden Nachbarländer sich auch in Zeiten von Corona und abgesagter Austauschfahrten nahe stehen. Beim HG hofft man darauf, diese Stunde im nächsten Jahr wiederholen zu können.