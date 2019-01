Fragezeichen hinter Gerry Weber

Nach dem Insolvenzantrag von K&L am Donnerstag hieß es am Freitag: Der Nächste bitte! Jetzt hat mit Gerry Weber ein weiteres Großunternehmen aus der Modebranche Insolvenz angemeldet. Ein entsprechender Antrag ging beim Amtsgericht Bielefeld ein.

Eine kurzfristige Schließung der Filiale in Ellwangen dürfte es jedoch nicht geben. Das Unternehmen teilte in Person von Vorstand Florian Frank mit, dass der Geschäftsbetrieb zunächst „in vollem Umfang“ fortgeführt werde. Frank selbst war erst Ende Oktober als Restrukturierungsexperte in den Vorstand des bereits zu diesem Zeitpunkt kriselnden Unternehmens geholt worden. „Nach derzeitigem Stand ist die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis ins Jahr 2020 gesichert“, heißt es in seiner Mitteilung weiter.