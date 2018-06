Das Adventskonzert des Hariolf-Gymnasiums ist eine besinnliche und heitere Reise rund um den Globus gewesen, mit Weihnachtsliedern aus Israel, Russland, Neuseeland, England, Irland, Frankreich, USA, Südafrika, Ägypten und natürlich Deutschland.

Der Querflötenchor eröffnete das Programm in der Heilig-Geist-Kirche mit „Four Belles“, einem Flötenquartett, und war später mit Martin Luthers Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“ und einer französischen Gavotte zu hören. Der vielstimmige Unterstufenchor begeisterte mit dem Kanon „Shalom chaverim“, einem russischen Volkslied und einer flott arrangierten Version des Weihnachtslieds „Kommet ihr Hirten“. Schwungvoll präsentierten Unterstufenchor und Oberstufenschüler-Lehrer-Chor den südafrikanischen Zulu-Song „Uyingcwele baba“.

Großartige„Virtuosi Hariolfi“

Die Gitarrenklasse unter Leitung von Niklas Grimm, der mit Sebastian Uhl auch für die Technik sorgte, stellte die irische Legende „Lord of the Dance“ und das Gospel „Lord I want to be a Christian“ vor. Die 7 a ließ mit Freunden aus der 7 b und dem Gospel „Rock my Soul“ allzu besinnliche Stimmung nicht aufkommen. Von der Orgelempore war das großartige Instrumentalensemble „Virtuosi Hariolfi“ zu hören: Alissa Bauer, Mario May, Amelie Grimm, Elena Grimm, Jannik Mack, an der Orgel Maik Wollenhaupt. Sie stimmten mit „Hark the herald angels sing“ und dem höfischen Schreittanz „Le Mourisque“ auf Weihnachten ein.

Die Geigen- und Klarinettenklasse der Stufen 5 und 6 bereicherten den Abend mit deutschen Weihnachtsliedern. Viel Beifall gab’s für Stefanie Mill, Geige, und Julia Lutz, Querflöte, aus der Jahrgangsstufe 1 mit zwei Sätzen aus Georg Philipp Telemanns Tafelmusik.

Das Finale krönten der Neigungskurs Musik mit „Cantique für Jean Racine“ und der Oberstufenschüler-Lehrer-Chor mit „There’s a wideness in God’s Mercy“. Und weil, so Ulrich Schwarzmaier, im Chor singen Freude macht, sang man gemeinsam „Fröhliche Weihnacht überall“. Draußen vor der Tür hielt die 7 a wärmende Getränke bereit. Die Spendeneinnahmen kommen dem Förderverein Kipepeo für Projekte in Kenia zugute.

Zu Beginn hatte der stellvertretende Schulleiter Ulrich Schwarzmaier die Besucher begrüßt. Durchs Programm führten Elena May, Miriam Kenntner und Theresa Lingel aus der 6 b. Die Gesamtleitung des Abends hatten Annika Völk und Maik Wollenhaupt.