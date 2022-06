Fotoshooting in Ellwangen: Mit Model Sunny wird die Stadt gleich noch sonniger

Wer vergangene Woche in der Ellwanger Innenstadt unterwegs war, dem ist möglicherweise aufgefallen, dass die Stadt an diesem Tag noch ein weniger sonniger war als sonst. Model Sunny, auf Instagram unter dem Namen _sunshine_inside_me_ bekannt, ließ sich an markanten Orten ablichten. Hinter der Kamera stand der Dinkelsbühler Markus Korn. Der Fotograf wollte längst mal wieder in der Kreisstadt Aufnahmen machen und hatte im Vorfeld nach einem geeigneten Model gesucht.

Die 19-jährige Sunny meldete sich und schon ging es los zu einem Street-Style-Shooting. Als Hintergrund fungierten unter anderem die Unterführung beim Müller-Markt, der Brunnen am Fuchseck und weitere bekannte Punkte der Stadt. Die Aufnahmen entstanden im Rahmen eines sogenannten TFP-Shootings. Der Fotograf trägt hierbei die Kosten, behält aber auch die Bildrechte, um diese beispielsweise zu Werbezwecken einzusetzen.

Und Sunny freut sich über eine paar tolle kostenfreie Fotos, die sie unter anderem bei Instagram einstellen kann.