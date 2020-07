Fotoausstellung im Palais Adelmann

Das südosteuropäisch-bulgarische Kulturinstitut zeigt ab sofort bis zum 31. Juli eine Fotoausstellung. Im Arkadensaal des Palais Adelmann ist die Schau „Rom. Boris Christoff“ zu sehen. Sie führt den Betrachter anhand von Privatgegenständen und Fotoaufnahmen aus Rom hinter die Kulissen eines Künstlerlebens.

Boris Christoff war der wohl bekannteste bulgarische Opernsänger. In Rom hatte er 1947 seinen künstlerischen Durchbruch mit der Rolle des Pimen in „Boris Godunov“. In den 1950er und 1960er Jahren erreichte er den Höhepunkt seiner Karriere. Den größten Erfolg konnte Boris Christoff 1958 als König Philipp an der Covent Garden Opera in London feiern. In Rom eröffnete er unter dem Namen „Bulgarische Akademie für Kunst und Kultur“ 1986 eine Villa für bulgarische Operntalente. Die Ausstellung „Rom. Boris Christoff” von Svetoslav Tchoulin fokussiert sich auf die Stille, die Majestät der Stadt, die Authentizität, den Geist, die Inneneinrichtung und das Äußere seines Hauses, das Erinnerungen aufbewahrt und zugleich Hoffnung auf ein neues Leben durch die Kunst hegt.

Zum Abschluss an der Ausstellung wird am 30. Jul der Dokumentarfilm über das Haus von Boris Christoff in Sofia „Träume werden wahr“ gezeigt.