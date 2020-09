Forstbezirk bietet Ofenholz an

Spätestens zu Beginn des ersten herbstlichen Laubfalls startet die Holzernte im Wald. Der Brennstoff Holz für Ofen und Kamin kann nun aus dem Staatswald ab sofort online über www.forstbw.de bestellt werden. Darüber informiert der Forstbezirk Virngrund in einer Pressemitteilung.

Durch die Eingabe des jeweiligen Forstbezirks und das als Käufer in Frage kommende Forstrevier erhalten Interessenten auf einen Blick alle Informationen zu den angebotenen Holzarten und Preisen. Die Abgrenzungen der Forstbezirke und Forstreviere können einer interaktiven Landkarte auf der Homepage von ForstBW entnommen werden.

Das Holz wird polterweise an mit Autos befahrbaren Waldwegen gelagert und in haushaltsüblichen Mengen angeboten. Der Bestellzeitraum für diesen Winter endet am 31. Dezember. Danach kann erst wieder ab dem 1. April 2021 bestellt werden.