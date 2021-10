Förster zeigt die nützliche Seite des Bibers in Espachweiler

Sie fällen mächtige Bäume, stauen Bäche und Flüsse auf und bauen Burgen: Biber sind versierte Baumeister. „Neuer Lebensraum entsteht – auf den Spuren des Bibers im Frankenbachtal“ hieß eine Exkursion im Rahmen der Waldpädagogik mit Förster Thomas Wiest, die der Forstbezirk Virngrund und die Volkshochschule Ellwangen angeboten haben. Über 20 Interessierte kamen zum Treffpunkt Wanderparkplatz Sägweiher bei Espachweiler.

„Wir werden wahrscheinlich keinen Biber sehen, aber wir werden die Spuren des Bibers sehen“, versprach Thomas Wiest zu Beginn seiner eineinhalbstündigen Führung und informierte über das Tier mit dem lateinischen Namen Castor fiber, das bis zu 23 000 Haare pro Quadratzentimeter hat. Der Biber, der zu den international bedrohten Tierarten zählt und durch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU und nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt ist, ist das größte europäische Nagetier.

Hier demonstriert Förster Thomas Wiest die starken Nagezähne eines Bibers. (Foto: Josef Schneider)

„Der Biber war immer ein umstrittenes Tier“, sagte Thomas Wiest mit Blick auf den bevorzugten Verzehr des Säugetieres in früheren Zeiten, der in der Fastenzeit als „Fischfleisch“ galt. Aber auch wegen seines dichten Fells sei der Biber einst ausgerottet worden. Wiest erläuterte die Rolle des intelligenten Bibers für die Artenvielfalt: „Was der Biber uns hinterlassen hat, ist Biodiversität.“

Das Säugetier mit einem hell- bis dunkelbraunen, sehr dichten Fell ist in der Region seit mehreren Jahren wieder heimisch, nachdem es bereits ausgestorben war und dann über Bayern zurückkam. Der Biber lebt in Familiengruppen an den Ufern von Flüssen, Bächen und Seen.

Als „Landschaftsarchitekt“ versucht der Biber, den Wasserstand durch einen Damm am Absinken zu hindern, damit der Eingang seines Baus stets unter Wasser liegt und er das notwendige Holz transportieren kann. Rund 90 Prozent seiner Aktivitäten finden auf einem etwa 20 Meter breiten Uferstreifen statt.

Ich habe auch schon mehrfach kleine Biber gesehen. Förster Thomas Wiest

Wiest führte die Gäste zu Biberdämmen und Biberburgen. Der Eingang zu letzteren liegt immer unter Wasser. „Das ist ein stolzes, sehr selbstbewusstes Tier, das nicht gleich davonrennt“, sagte der Hohenberger, der eigentlich regelmäßig Biber sieht: „Ich habe auch schon mehrfach kleine Biber gesehen.“

Der Biber könne komplett unter Wasser fressen. Tosendes Wasser hingegen könne er nicht leiden. Als Feinde des Bibers nannte Wiest den Wolf, Greifvögel wie den Uhu und Fischadler sowie große Fische wie den Hecht. Hauptregulativ sei, wenn die Nahrung ausgehe. Und: „Erst letzthin sind zwei kleine Biber überfahren worden.“

Ich bin sehr angetan vom Biber. Thomas Wiest

Der Biber sei in Sachen Hochwasserschutz, so Wiest, ein willkommener Unterstützer und sehr nützlich in Sachen Wasserzurückhaltung. Angesprochen wurden auch die Konflikte mit dem wandernden Biber, der als reiner Pflanzenfresser Wasser- und Uferpflanzen und Baumrinde liebt, insbesondere Weiden, Erlen, Aspen, Pappeln, Ulmen, Hainbuchen.

Denn der Biber schafft nicht nur neue Lebensräume für Pflanzen- und Tierarten, sondern verursacht durch das Fällen von Ufergehölzen, durch Verbiss und bei der Errichtung seiner Burg und der dazugehörigen Dämme auch beträchtliche Schäden für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft.

Auch in den Mais gehen Biber. So fordert der Bauernverband eine Entschädigungsregelung für Biberschäden. In Baden-Württemberg gibt es bisher keine Entschädigung. Man müsse Kompromisse finden, meinte Wiest, der aber bekannte: „Ich bin sehr angetan vom Biber.“