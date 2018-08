Flugplatzfest Erpfental - Die Fliegerei von ihrer schönsten Seite

Das Flugplatzfest der Fliegergruppe Ellwangen auf dem Gelände in Erpfental hat seinem Namen als herausragendes Fest alle Ehre gemacht. Tausende Besucher machten sich auf, um dieses unvergleichliches Flair zu erleben. Am Sonntag hatten die über 100 Helfer der Fliegergruppe alle Hände voll zu tun, um den riesigen Ansturm an Besuchern zu bewältigen.

Der Samstag war, wie eigentlich jedes Jahr, etwas ruhiger und die Besucher hatten die Möglichkeit, sich die Maschinen in aller Ruhe aus der Nähe anzuschauen. Auch standen viele Mitglieder der Fliegergruppe mit ihrem Fachwissen bereit, um Fragen rund um die Fliegerei zu beantworten.

Am Samstagabend ging es auf dem Gelände dann aber doch noch richtig rund. „Ottos Böhmische Blasmusik“ spielte auf. Die Gruppe lockte viele Fans mit ihrer böhmischen Blasmusik nach Erpfental. „Liebling, ich hab dich tanzen seh’n oder „Wir sind Kinder von der Eger“ sind nur einige der Ohrwürmer, die gespielt wurden. Ein toller Auftritt. Die Stimmung waren hervorragend und so legten die Musiker die Instrumente erst gegen 22 Uhr aus der Hand.

Am Sonntag herrschte den ganzen Tag über Trubel beim Flugplatzfest. Aus allen Richtungen strömten die Besucher nach Erpfental. Der Parkplatz reichte kaum aus, aber auch viele Radler aus der ganzen Region reisten beim bestem Wetter fast sternförmig dem Flugplatz entgegen. An den drei Kassen bildeten sich lange Schlangen. Aber keiner der Besucher murrte, denn langweilig wurde es keinem.

Was für ein Erlebnis. Robert Werkmann aus Ellwangen (vorne) hatte sich mit seinem Piloten Mathias Ullmann von der Luftsportgruppe Burgheim beim Tandemsprung aus 3000 Metern in die Tiefe gestürzt. „Ich habe ein unglaubliches Glücksgefühl", sagte er nach der Landung. Das ist Luftsport pur. Pilot Matze Hörber wirft die gelbe T6 mit ihrem Neun-Zylinder-Sternmotor und 600 PS an und gar manchem Besucher dahinter weht es den Sommerhut vom Kopf. Was täten die vielen Besucher des Flugplatzfestes in Erpfental ohne die fundierte Moderation von Hans-Dieter Schlipf, der den Blick immer am Himmel hatte und über jede Flugbewegung informierte. Ein nicht ganz billiges Hobby ist die Modellfliegerei. Das Modell der F 16 mit Düsenantrieb kostet schlappe 6000 Euro. Pilot Günter Geiger von der Modellgruppe Neuler aber liebt sein Hobby und schwärmt von den 18 Kilogramm Schubkraft seines Jets, welche umgerechnet rund 30 PS ausmachen.

Tandemsprünge waren der Renner

Den Kopf in den Nacken und geschaut, das war die Devise. Und zum Schauen gab’s gar viel. Da sah man herrliche Formationsflüge von zwei T6, einer Hurricane, einer russischen Yak und einer Me 108. Da dröhnte es, den mit diesen fünf Maschinen röhrten über 3000 PS am fast blauen Sommerhimmel. Da flogen Doppeldecker wie die Bücker-Jungmann oder eine De Haviland, eine Foxmooth oder eine Taifun herrliche Kombinationen.

Am Stand für die Rundflüge bildeten sich ebenfalls Schlangen, denn jeder wollte seine Heimat einmal aus der Vogelperspektive kennenlernen. Ganz Mutige stürzten sich aus 3000 Metern mit einem Fallschirm in die Tiefe. Mit erfahrenen Fallschirmpiloten konnte man einen Tandemsprung wagen.

Ein unbeschreibliches Glücksgefühl

Zu den Wagemutigen zählte unter anderem Robert Werkmann, der vor dem Tandemsprung doch etwas angespannt war und danach kaum Worte für das Erlebnis fand. „Das so war unglaublich schön, leider etwas zur kurz“, fasste Werkmann seinen Sprung zusammen. Besonders der freie Fall von rund 1300 Metern hatte es dem Ellwanger angetan. „Ein unbeschreibliches Glücksgefühl“, so sein Resümee.

Wohin man schaute, sah man nur leuchtende Augen. Es wurde diskutiert, ob man einen Kunstflug, vorgeführt von Paul Erhardt oder Matze Hörber, aushalten würde. „Da würden mich keine zehn Pferde reinbringen“, war die fast einhellige Meinung der Zuschauer. Noch mehr leuchteten die Augen, als Kinder zur Mama gerannt kamen, weil sie bei der Tombola eine Freiflug mit einem Segelflieger gewonnen hatten. Ein Fest für die ganze Familie. Das ist das Flugplatzfest in Erpfental.