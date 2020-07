Fluch der Karibik am Kressbachsee

Die Stuttgarter Saloniker kommen am Sonntag, 9. August, um 19 Uhr an den Kressbachsee und verwandeln das Ellwanger Kult-Schwimmbad in eine Konzertarena. Das Seenachts-Konzert steht unter dem Motto „Fluch der Karibik“. Das Publikum sitzt auf eigenen Decken und auf Stühlen und genießt die Kulturlandschaft, die Musik und das mitgebrachte Picknick. Für Picknickmuffel sorgt die Gastronomie vom Schwimmbad.

Son und Salsa am Samstagabend: Kein Land der Erde hat so vielfältige, mitreißende Musik entwickelt wie Kuba. Patrick Siben und das Saloniker Salon Orquesta Sabor Latino bringen zusammen mit dem afrokubanischen Percussionisten Roberto Santamaria moderne, heiße Rhytmen und nostalgisch-melancholische Melodien unter einen Hut. Das umfangreiche Konzert gliedert sich in drei Teile mit zwei Pausen, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen kann. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der grossen Stallung des Schlosses statt.

Das Konzert findet unter den Bedingungen statt, die die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Epidemie vorschreibt: Es herrscht Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand-Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Die Maske kann am Platz abgesetzt werden. Dokumentation der Anwesenden durch Listeneintrag mit Personalien (Anschrift und Datenschutzerklärung) und Drei-Wochen-Aufbewahrung durch den Veranstalter um gegebenenfalls die Corona-Infektionskette zu verfolgen. Einlass und Besucherdokumentation ab 18 Uhr.