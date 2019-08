Florian Fallenbüchel bewirbt sich um den Bürgermeisterposten in Bühlertann

Florian Fallenbüchel (38), derzeit Polizeihauptkommissar beim Polizeipräsidium Aalen, will Bürgermeister der Gemeinde Bühlertann werden. Er hat im Rennen um den vakanten Posten jetzt als dritter Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Fallenbüchel ist Diplom-Verwaltungswirt-Polizei (FH) und wohnt mit seiner Familie in Ellwangen.

„Mit vollem Einsatz möchte ich dafür sorgen, dass Bühlertann auch in Zukunft eine lebendige Gemeinde mit hoher Lebensqualität, vielfältigem Vereinsangebot und starkem Gewerbe ist“, erklärt Fallenbüchel in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Florian Fallenbüchel, der parteilos antritt, ist in Ellwangen aufgewachsen und hat nach dem Abschluss am Technischen Gymnasium in Aalen sein Verwaltungsstudium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen begonnen. Nach erfolgreicher Beendigung des Studiums im Jahr 2005 folgten verschiedene Stationen im gehobenen Dienst innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen. Schon früh wurden ihm Leitungsaufgaben übertragen. Auf die Leitung des Polizeipostens in Neresheim folgte 2011 die Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Ellwangen. Seit Januar 2017 ist Fallenbüchel nun im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen im Stabsbereich Zentrale Dienste mit Grundsatz- und Organisationsaufgaben betraut.

Nach vielfältigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen der Landespolizei will Fallenbüchel nun in einem anderen Teil der öffentlichen Verwaltung Verantwortung übernehmen und zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern von Bühlertann die Zukunft der Gemeinde entwickeln und aktiv gestalten. Mit seiner Führungserfahrung und seinem Verwaltungswissen sieht er sich gut gewappnet für die anspruchsvolle Aufgabe.

Florian Fallenbüchel ist verheiratet und Vater einer fünfjährigen Tochter. In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen, liebt die Gartenarbeit und treibt regelmäßig Sport.

Er möchte die Zeit bis zur Wahl nutzen, um mit den Bürgern in Bühlertann über alle wichtigen Anliegen und Zukunftsthemen ins Gespräch zu kommen.