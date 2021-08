Fliegergruppe Ellwangen plant das Flugplatzfest in Erpfental

Im vergangenen Jahr mussten die Fliegergruppe und viele Fans des Luftsports wegen Corona auf das traditionelle Flugplatzfest verzichten. In diesem Jahr lässt die Inzidenzzahl ein solches Fest, zumindest derzeit, wieder zu und die Verantwortlichen haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das von der Stadt Ellwangen abgenommen worden ist. Am Samstag und Sonntag, 21 und 22. August, soll das Flugplatzfest über die Bühne gehen, vielleicht etwas anders als gewohnt, aber doch so, dass Besucher das Flair des Flugplatzbetriebes in Erpfental samt Vorführungen genießen können. Ein Programm wurde ausgearbeitet samt musikalischer Umrahmung am Samstagabend durch „Ottos Böhmische Blasmusik“.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht in der Entscheidung, in diesem Jahr wieder ein Flugplatzfest anzubieten“, sagen der Vorsitzende der Ellwanger Fliegergruppe Dominik Stempfle und sein Stellvertreter Markus Beerhalter im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und wollen unser traditionelles Flugplatzfest in diesem Jahr präsentieren.“

Dass dahinter viele Vorbereitungen samt einem geeigneten Hygienekonzept liegen, verschweigen sie nicht. „Aber es ist uns gelungen nach vielen Gesprächen, dies mit der Stadt Ellwangen abzusprechen und genehmigen zu lassen, darüber freuen wir uns“, sagen sie. „Bei der derzeitigen Inzidenzzahl der Stufe zwei ist es uns möglich, 750 Besucher empfangen zu dürfen.“

Allerdings müssen alle Besucher die 3G-Regeln, soll heißen geimpft getestet, genesen, vorweisen können. Am Eingang werden alle Besucher registriert, zum einen mit der Luca-App oder per Eintrag in eine Anwesenheitsliste. Jeder Besucher oder jede Besucherin bekommt am Eingang ein Bändchen an den Arm, damit kontrolliert werden kann, dass die zulässige Zahl der Besucher nicht überschritten wird. Desinfektionsstandorte an mehreren Stellen sorgen für die geforderte Sicherheit.

Alles also offenbar im grünen Bereich, was die Corona-Bestimmungen anbelangt. Und so kann das vorgesehene Programm am Samstag und Sonntag auch über die Bühne gehen. Rund zehn Mitglieder achten am Ein- und Ausgang auf die Bestimmungen.

Das Programm am Samstag beinhaltet den Auftritt einer Modellfliegergruppe, die ihre Flugmodelle vorstellen, sowohl am Boden als auch in der Luft, es gibt einen Überflug eines zweimotorigen Geschäftsflugzeugs. Fallschirmspringer aus Burgheim springen ab und nehmen im Tandemflug auch mutige Passagiere mit, das fliegende Museum aus Elchingen zeigt Oldtimer der Lüfte aus den 1940er-Jahren und Paul Erhardt fliegt mit seiner tschechischen Zlin als Kunstflieger waghalsige Figuren am hoffentlich blauen Himmel. Zur Unterhaltung spielt ab 17 Uhr „Ottos Böhmische Blasmusik“, die ihre Fans im Gepäck hat.

Der Sonntag bietet das gleiche Programm, nur dass die Modellfliegergruppe nicht mehr dabei ist. Dafür gibt Mittagstisch und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. An beiden Tagen werden Rundflüge angeboten.