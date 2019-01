Fleckviehzüchter auf Platz 1

Der Futtermangel im vergangenen Jahr ist Thema bei der Mitgliederversammlung des Fleckviehzuchtvereins gewesen. Im Norden und Osten hätten viele Tiere geschlachtet werde müssen, was sich negativ auf den Preis ausgewirkt habe, sagte Vorsitzender , Klaus Mayer. Der Milchpreis ging um zwei bis drei Cent je Kilogramm zurück.

Geschäftsführer Werner Häberlin, der nach 17 Jahren in Ruhestand geht, ging in seinem letzten Rechenschaftsvercht auf die verschiedenen Veranstaltungen und Leistungsschauen ein. Helmut Hessenauer vom Landratsamt stellte er fest, dass der Ostalbkreis bei der Futterknappheit mit einem blauen Auge davon gekommen sei. Trotz stabiler Preise bleibe weniger Geld wegen der geringeren Erträge und der höheren Kosten beim Futtermittelzukauf. Die Dürre-Beihilfe sei sehr bürokratisch, bedauerte Hesenauer, im Ostalbkreis hätten zwölf Betriebe den Antrag gestellt, in der Mehrheit Biobetriebe.

Martina Bühlmeyer vom Veterinäramt berichtete über die Blauzungenkrankheit und stellte fest, dass die Impfdichte lückenhaft sei. Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbands, fand beim Thema Tierwohl Kontrollen von staatlicher Seite sehr wichtig, da diese den Blick für den eigenen Betrieb wieder schärfen. Ein Grußwort der Stadt sprach Kämmerer Joachim Koch.

Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Klaus Mayer, zweite Vorsitzende: Rebecca Gerstmeier, Ausschussmitglieder: Günter Wackler, Hermann Bölstler, Nikolaus Helmle, und Tobias Hutter. Kassenprüfer:Johannes Ebert, und Andreas Engelhard.

Klaus Mayer verabschiedete Johannes Ebert, der seit 2008 im Ausschuss und seit 2013 als zweiter Vorsitzender tätig war, sowie . Ausschussmitglied Andreas Engelhard und den langjährigen Geschäftsführer Werner Häberlin.

Der Ellwanger Zuchtverein hat mit 52 Betrieben und durchschnittlich 72,3 Kühen je Betrieb, einer durchschnittlichen Milchleistung von 8598 Kilogramm seinen ersten Platz bei den Zuchtvereine im nördlichen Verbandsgebiet der Rinderunion Baden-Württemberg behaupten.

Beste Herdenleistungen und Jahresleistungen

Über 10 000 Kilogramm Milch: Stefan Göggerle, Dalkingen; Mayer GbR, Lindenhof; Hutter Agrar GbR, Hütten, und Harald Fürst, Neunstadt. Über 9500 Kilogramm Milch: Eberhard Thamasett, Lauchheim. Über 9000 Kilogramm Milch: Steffen Halt, Schönau; Martin Vetter, Westhausen; Kleinhans GbR, Hundslohe; Friedrich Pfisterer, Hochtänn; Georg Schiele, Jagstzell; Wolfgang Hagen, Stödtlen; Engelhard GbR, Dankoltsweiler und Josef Hilsenbek, Rindelbach. Über 8500 Kilogramm Milch: Markus Rief, Buch; Nagler GbR Hermann & Florian, Unterwilflingen; Landhof GbR Kohnle, Heidmühle; Jakob Mayer, Schwabsberg; Moritz Ebert, Kressenhof; Nikolaus Helmle GbR, Dalkingen; Xaver Häfele, Dalkingen; Raimund Weiss, Baiershofen und Johannes Ebert, Immenhofen.

Die Mayer GbR rangiert mit drei Kühen an die Spitze der höchsten Jahresleistung. Angeführt wird das Trio von Kiene mit 15 142 Kilo Milch, gefolgt von Kamela mit 14 188 Kilo und Fiba mit 14 884 Kilo. Vierte ist Tina von Harald Fürst, Neunstadt, mit 14 464 Kilo und fünfte Caro von Georg Schiele mit 12 938 Kilo. Mayer ehrte Emmely, eine Romel Tochter, von Hutter Agrar GbR, Rosenberg-Hütten, die es auf eine Lebensleistung von 105 627 Kilogramm Milch bringt.