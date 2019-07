Flashmob: 150 Mädchen tanzen

Flashmob zur Musik von den Backstreet Boys und Michael Jackson, 150 Mädchen, die in der Marienstraße tanzen – das macht was her.

Zwischen Zeugniskonferenz und Ferien hat Sabine Hilsebek am Donnerstag mit ihren Siebenern von Sankt Gertrudis mal eben die Innenstadt in Schwung gebracht. Toll findet eine Passantin das, die Gäste in den Cafés auch. Ob’s eine Wiederholung gibt? Hilsenbek zuckt die Schultern.

Den Tanz hatten die Mädchen von Realschule und Gymnasium, die alle bei Hilsenbek in den Sportunterricht gehen, für den Tag der offenen Tür an Sankt Gertrudis einstudiert. Weil jede Menge Arbeit drin steckt, sollte es bei einem Auftritt nicht bleiben. Daher der Flashmob. Und wenn dann noch „Everybody“ und „They don’t care about us“ durch die Musikanlage von Andreas Hunke dröhnen und den Rhythmus vorgeben, hat das Wirkung, findet Hilsenbek. Stimmt. Wiederholung wäre schön.