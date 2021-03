Firma ODTV.de spendet Kaffee und Kakao an Tafeln

Kaffee und Kakao im Wert von mehr als 3000 Euro haben die Tafeln in Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Bopfingen und Heubach kürzlich von der Firma ODTV.de mit Sitz in Aalen-Unterkochen erhalten. Der Fach- und Großhändler für gewerbliche Heißgetränkeautomaten, Füllprodukte und Zubehör hat zudem die Tafeln in Aalen und Heidenheim bedacht. Für die Spendenübergabe besuchte der Inhaber Oliver Strack auch die Tafel in Ellwangen.

Coronabedingt sind die Tafeln mehr denn je auf Spenden angewiesen. Schon seit vielen Jahren unterstützt Oliver Strack den Aalener Kocherladen. In Anbetracht der Lage hat der Inhaber von ODTV.de bei seiner aktuellen Spendenaktion kurzerhand alle Tafeln in Ostwürttemberg bedacht. Sie sind wie alle Tafeln in Deutschland soziale Einrichtungen, in denen Menschen mit geringem Einkommen einkaufen können. Die Mitarbeiter sammeln oder bekommen Lebensmittel von Großhändlern, Supermärkten, Drogerien. Neben Kaffee, Kakao oder Sanitärartikeln werden frisches Obst und Gemüse besonders benötigt.

Organisiert sind die vier Tafeln Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Bopfingen und Heubach in der GEBIB gGmbH (Gemeinnützige Gesellschaft für die berufliche Integration von Behinderten). Neben dem preiswerten Angebot von Lebensmitteln für Bedürftige bietet die GEBIB Jobs für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen. „Neben den üblichen Aufgaben der Tafeln ermöglichen wir so auch hier Integration“, erläuterte Geschäftsführer Tilmann Haug das besondere Konzept, das neben den Tafeln in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd auch die in kleineren Orten wie Heubach und Bopfingen möglich macht.

Oliver Strack bedankte sich bei Haug und Irma Usow, der Leiterin der Ellwanger Tafel, stellvertretend für die GEBIB-Teams für ihren Einsatz. Haug gab den Dank zurück und freute sich über die Unterstützung von ODTV.de.

Neben der Hilfe für bedürftige Menschen spielt auch das Thema Nachhaltigkeit für ODTV.de bei der Unterstützung der Tafeln eine große Rolle. Die über 950 Tafeln retten überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an Menschen in Not. Pro Jahr werden so laut den Tafeln rund 265 000 Tonnen Lebensmittel gerettet, die an über 1,6 Millionen Menschen weitergegeben werden können. ODTV.de ist nachhaltiges Handeln wichtig. Seit 2014 ist das Unternehmen BIO-zertifiziert und Inhaber einer Fairtrade-Lizenz. Zudem ist ODTV.de Teilnehmer der Fairtrade-Kampagne der Stadt Aalen.