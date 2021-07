Firma Kicherer spendet Werkzeug und im Wert von 10 000 Euro

Kartons mit Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln, Windeln, Babynahrung, Kleidung, Spielsachen, Werkzeug und Küchenutensilien mussten geschleppt und verladen werden: Rund 100 Helferinnen und Helfer haben am späten Freitagnachmittag an der Sankt-Georg-Halle in langen Ketten fünf Sattelschlepper mit Hilfsgütern für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beladen.

Der Transport geht am Samstag in die besonders schwer von der Flutkatastrophe betroffene Stadt Rheinbach. Losgefahren wird morgens um 4 Uhr, die Ankunft ist für 9 Uhr angepeilt. Die circa 350 Kubikmeter an Hilfsgütern werden in einem geräumten Munitionsdepot in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen ausgeladen. „Dort erwartet uns der Bürgermeister“, erklärt der stellvertretende Schrezheimer Ortsvorsteher Jürgen Lang, der die Hilfsaktion koordiniert hat. Die Stadt hatte eine Wunschliste geschickt. Alle Spenden wurden vorsortiert.

Die Idee für die Hilfsaktion hatten Tanja und Markus Gorus aus Rotenbach. Als Mitstreiter an vorderster Front gewannen die Eheleute die Sportgemeinschaft Schrezheim, den Gesangverein Frohsinn Rotenbach, Jürgen Lang sowie die Spedition Eugen Roder aus Aalen, die einen Lkw zur Verfügung gestellt hat, und die Ellwanger Firma Josef Stengel, die gleich vier Lastwagen plus Fahrer stellte. Alle Fahrer fahren unentgeltlich. Die Welle der Hilfsbereitschaft war gewaltig.

Die Firma Kicherer spendete Elektrowerkzeug und Handwerkszeug, Handkreissägen, Winkelschleifer, Werkzeugkoffer, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitshandschuhe, Warnschutzjacken, Wasserschieber, Schaufeln, Geschirrsets und Töpfe im Gesamtwert von 10 000 Euro (Einkaufspreis). Geschäftsführer Gunter Frick hatte sich nach einem Telefonat mit Jürgen Lang zu dieser enormen Spende spontan bereit erklärt, denn ursprünglich wollten die Organisatoren bei Kicherer eine Geldspende vom Katholischen Frauenbund Westhausen umsetzen und Werkzeug für 5000 Euro kaufen.

Am Samstagabend wollen die rund 40 mitfahrenden Helfer wieder zurück sein. Denn neben den fünf Lastzügen mit Fahrern und Beifahrern fahren auch weitere 27 Personen in drei Kleinbussen mit.