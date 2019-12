Firma Kicherer spendet 15 000 Euro an soziale Einrichtungen

Die Firma Kicherer hat auf Weihnachtsgeschenke und Weihnachtskarten verzichtet und fördert mit einer Spende von 15 000 Euro mehrere soziale Projekte. Neben den seit vielen Jahren bestehenden Spenden an den Stationären Hospizdienst der Anna-Schwestern, den ökumenischen ambulanten Hospizdienst, das Jugendheim Stockensägmühle sowie die internationalen Organisationen Brot für die Welt und Ärzte ohne Grenzen, gehen die Spenden auch an die Elternschule der Sankt-Anna-Virngrundklinik und an das fiftyFifty-Taxi für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Für die Inhaberfamilien Frick ist das eine Selbstverständlichkeit. „Alle diese Organisationen verdienen unseren vollen Respekt und unsere Unterstützung.“ Von links: Eberhard Frick (Geschäftsführung Kicherer), Pfarrer Martin Schuster (evangelische Kirchengemeinde), Schwester Veronika Mätzler (Anna Schwestern), Hans-Jörg Frick (Geschäftsführung Kicherer), Esther Schiessl (Sankt-Anna-Virngrund Klinik) und Friederike Frick mit Tochter Victoria. foto: kicherer