Firma Inneo spendet für soziale Projekte

Die Inneo Solutions GmbH hat wie bereits seit einigen Jahren auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und stattdessen verschiedene soziale Projekte mit einer Spende unterstützt.

In diesem Jahr sind das unter anderem der Gerlinde Education Center, der Lebenshilfe-Kindergarten Tausendfüßler in Aalen-Wasseralfingen, der Vogel- und Tierpark Crailsheim, das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar, der Verein Kinderherzkammer „Herzchen Yoga“, der Förderkreis für tumor- und leukämieerkrankte Kinder – Hilfsgruppe Eifel, das „Home for Hope – eine Zukunft für Waisenkinder“, ein Kinderheim in Ecuador, das Café Malta der Malteser und die Notschlafstelle Pfuusbus

Das Team von Inneo versucht nach eigenen Angaben unbürokratisch dort zu helfen, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Durch einen direkten Kontakt zu den Projektverantwortlichen werde sichergestellt, dass die Spenden direkt und vollständig bei den Bedürftigen ankommen.