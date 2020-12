Firma Inneo spendet 10 000 Euro zu Weihnachten

Die Inneo Solutions GmbH verzichtet seit einigen Jahren auf Weihnachtsgeschenke und unterstützt stattdessen soziale Projekte. Insgesamt 10 000 Euro gehen in diesem Jahr an elf verschiedene Projekte in Ellwangen und der ganzen Welt.

Diesmal wurden folgende Einrichtungen bedacht: Haus Christopherus in Brannenburg, Hilfe für krebskranke Kinder in Frankfurt, Hits fürs Hospiz, Paulinchen , Hospiz der Sankt-Anna Schwestern in Ellwangen, Kinderheim Santa Maria de la Esperanza in Ecuador, das südamerikanische Patenkind Melissa (Plan International), Therapeutic Day Care and Boarding School (Abakpa-Nike, Enugu TDCC), Kipepeo-Förderverein in Kenia, ROKJ CH und Himmelsperlen International.

Die Gesamtspende beläuft sich auf 10 000 Euro. Jede Spende sei wichtig und könne helfen, die Welt zu verändern, teilt das Unternehmen mit. Das Team von Inneo sei sich dieser sozialen Verantwortung bewusst und versuche unbürokratisch dort zu helfen, wo Hilfe am dringendsten benötigt werde.

Das Unternehmen stellt nach eigenen Angaben durch einen direkten Kontakt zu den Projektverantwortlichen stets sicher, dass die Spenden direkt und vollständig bei den Bedürftigen ankommen.