Firma FNT aus Ellwangen als Arbeitgeber ausgezeichnet

Die FNT GmbH aus Ellwangen hat gleich zwei begehrte Zertifizierungen erhalten: „Great Place to Work“ für Mitarbeiter und „Great Start“ für Auszubildende. Damit gehört der Anbieter von Software für das Infrastrukturmanagement nach eigenen Angaben zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.

Zu den Kunden von FNT zählen mehr als 500 Unternehmen und Behörden weltweit. FNT hat seinen Hauptsitz in Ellwangen und betreibt Niederlassungen in den USA, Singapur, Dubai und Russland (Moskau). Mit den Zertifizierungen des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts „Great Place to Work“ wird das Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur sowie der betrieblichen Ausbildung gewürdigt.

„Unsere Mitarbeiter und Auszubildenden leisten mit viel Leidenschaft einen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, sagte Michael Schmidt, CFO und Personalleiter bei FNT. „Ihr Engagement zeigt sich auch in der hohen Beteiligung bei dieser erstmalig durchgeführten Befragung. Besonders freut uns dabei natürlich das sehr gute Ergebnis.“ Zudem gebe die Zertifizierung Impulse, um sich als Arbeitgeber weiterzuentwickeln, zum Beispiel bei den Sozialleistungen und Vergütungssystemen.