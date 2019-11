Firma Betzold sponsert Lesepreis

Die Arnulf Betzold GmbH hat bei der Verleihung des Deutschen Lesepreises im voll besetzten Humboldt-Carré in Berlin den Preis für „herausragende Leseförderung an Schulen“ gesponsert. „Das Thema Lesen liegt uns als Bildungsunternehmen extrem am Herzen, deswegen freuen wir uns sehr, vorbildliche Einrichtungen mit diesem Preis auszeichnen zu können“, betonte Geschäftsführer Ulrich Betzold nach der Verleihung.

Der erste Preis in der Kategorie ging an die Johann-Turmair-Realschule aus Abensberg, die ein eigenes Sprach- und Leseförderkonzept erarbeitet hat, das Schüler, Eltern und Lehrer gleichermaßen einbindet. Auch die Janosch-Grundschule aus Troisdorf (Platz 2) und die Friedrich-Ebert-Schule aus Mannheim (Platz 3) haben sich durch innovative Leseförderkonzepte einen Platz auf dem Treppchen gesichert. „Es ist toll, zu sehen, wie viel diese Schulen im Bereich der Leseförderung leisten. Dieses herausragende Engagement soll belohnt werden. Unser Ziel ist es, dass die Leseförderung noch stärker in den Schulalltag integriert wird“, so Ulrich Betzold.

Seit 2006 ist die Arnulf Betzold GmbH Mitglied im Stifterrat. „Mit unserem jährlichen Stiftungsbeitrag sowie als Mitglied im Stifterrat setzen wir uns für die Freude am Lesen bei Kindern und Jugendlichen ein“, erklärte der Geschäftsführer. Insgesamt fördert Betzold den diesjährigen Deutschen Lesepreis mit einem fünfstelligen Betrag für die Preisgelder der drei Gewinner und die feierliche Preisverleihung.