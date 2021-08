Filme für Groß und Klein, Kabarett und Konzerte: Das „Sommernachtsflimmern“ startet

Der Kressbachsee wird ab der kommenden Woche ein Ort für schöne Spätsommerabende mit Film, Kabarett und Konzerten: Am 2. September startet die Open-Air-Veranstaltungsserie „Sommernachtsflimmern“, die von einer Gruppe junger Ellwanger, die ehrenamtlich aktiv ist, ins Leben gerufen wurde und von der Stadt unterstützt wird. Einer dieser jungen Ellwanger ist Julian Fuchs, sozusagen der Kopf des rund 40-köpfigen Helferteams. „Es ist schön zu sehen, wie uns die Stadt bei dieser Veranstaltungsreihe unterstützt, vor allem so unbürokratisch. Bessere Unterstützung hätten wir uns wirklich nicht wünschen können.“ Fuchs und seine Freunde hatten bereits erste Erfahrungen mit dem Autokino „An die Jagst“ gesammelt – und sind auf den Geschmack gekommen. Ihre Erfahrungen in der Organisation konnten sie nun gut im Sommernachtsflimmern einbringen. „Ob nun Auto oder Picknickdecke ist doch egal“, sagt Fuchs lachend.

Bühne direkt am See

Die Bühne beziehungsweise die Leinwand wird direkt am Kressbachsee aufgebaut, auf der Wiese davor haben die Organisatoren für 750 Zuschauer Platz geschaffen, obwohl laut der neuesten Corona-Verordnungen mehr Publikum möglich gewesen wäre. „Das wollten wir aber nicht. Wir sind froh, dass wir die Veranstaltung nun ins Leben rufen konnten. Mehr Publikum wollten wir nicht verantworten, außerdem soll der Fokus auf dem Picknick-Konzert liegen. Diese Atmosphäre ist uns wichtig“, sagt Fuchs. Erster Ansprechpartner für die Ellwanger Organisatoren ist Olaf Thielke, der bei der Stadt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Kulturarbeit sowie Veranstaltungsplanung zuständig ist. „Wir wollten keine Massenveranstaltung. Uns ging es eher darum, dass die Bürger mal wieder am Kressbachsee bei einer Veranstaltung zusammenkommen und Ellwangens Karibik genießen können“, sagt Thielke schmunzelnd.

Sehnsucht ist groß

Schließlich sei es ewig her, dass ein Ereignis dieser Größenordnung am See stattgefunden habe. Da das mit dem Autokino schon so gut geklappt hatte und die Kontakte geknüpft waren, konnten die Organisatoren recht schnell in die Planung dieses Events gehen. Im April, also direkt nach der Autokino-Veranstaltung, setzte man sich zusammen. „Wir haben ein Gespräch geführt, recht informell – und danach wussten wir, dass wir diese Veranstaltung machen und als Stadt unterstützen werden“, erinnert sich Thielke. „Man muss doch auch die nächste Generation mit ins Boot nehmen und sie vor allem auch unterstützen. Ohnehin hat das Ehrenamt einen hohen Stellenwert bei uns, was sich meiner Meinung nach auch in der Lebensqualität in Ellwangen positiv niederschlägt.“ Durch eben diese Unterstützung der Stadt, die als Veranstalter auftritt, sind gleich auch die rechtlichen Schritte allesamt geregelt, ist die Veranstaltung abgesichert. Der Vorverkauf läuft ausschließlich online, „natürlich auch wegen Corona und weil es beim Autokino auch schon so gut geklappt hatte“, so Fuchs. Das Ticketing übernehmen Fuchs und seine Freunde übrigens persönlich. „Zum einen wissen wir nun schon, wie es läuft und zum anderen behalten wir dadurch den Überblick und haben die Kontaktdaten der Besucher.“ Nicht unwichtig zu Zeiten Coronas, außerdem sparen die Veranstalter dadurch reichlich Zeit, wie sie sagen. Mit Rat und Tat standen ihnen auch die Verantwortlichen des Festivals Schloss Kapfenburg, allen voran Akademiedirektor Moritz von Woellwarth, also Profis bei derlei Veranstaltungen, zur Seite.

Das ist echt der „Hamma!“

Eines der Highlights ist sicherlich der Auftritt der Band Culcha Cundela, die mit „Hamma!“ 2007 ihren größten Erfolg feiern durfte. „Wir hatten die Band bereits für unser geplantes Autokonzert angefragt und so bestanden schon Kontakte. Jetzt haben wir einfach nochmal nachgefragt und die Jungs haben Zeit und hatten auch Bock auf diese Art von Picknick-Konzert“, berichtet Felix Fuchs, Bruder von Julian und im Orga-Team mit dabei. Davor wird DJ Gianluca, den viele vielleicht noch aus dem Club del Mar in Aalen kennen, die Menge in die richtige Stimmung versetzen.

Der Fokus der Veranstalter aber liegt auf den Filmvorführungen – und dabei haben sie sich etwas gedacht. „Wir wollten natürlich nicht in Konkurrenz treten zum aktuellen Kinoprogramm, darum geht es natürlich überhaupt nicht, deswegen haben wir eben etwas speziellere Filme ausgewählt und Filme, die auch schon im Kino gelaufen sind“, erklärt Julian Fuchs.

Viele Kinderfilme

Auch für die Kleinsten wird ein Programm eingestreut, so laufen die Kinderfilme „Das fliegende Klassenzimmer“, „Jim Knopf und die Wilde 13“ sowie „Asterix und die Wikinger“. Stilecht wird es auch einen Verkaufsstand geben, der Nachos mit Dips sowie Popcorn anbieten wird. An allen Tagen wird zudem der Kiosk am See geöffnet sein. Bei allen Veranstaltungen gelten die „3G-Regeln“. Eine schöpferische Pause der Veranstaltungsreihe wird es vom 6. bis 8. September geben, nicht jedoch für die Veranstalter selbst, denn Gäste gibt es dennoch. In dieser Zeit haben Firmen die Möglichkeit, die Location zu buchen, „um vielleicht die zahlreichen Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren ausgefallen sind, nachzuholen“, sagt Julian Fuchs. Dieses Angebot haben durchaus einige angenommen.

Philharmoniker schließen VIP-Bereich ab

Den Abschluss am 12. September bildet die Junge Philharmonie Ostwürttemberg, eine Veranstaltung, auf die sich Olaf Thielke schon besonders freut, wie er sagt. Bei dieser Abschlussveranstaltung wird es einen VIP-Bereich geben, bei dem sich die Besucher auf ein exklusives Menü freuen dürfen. Hier sei eine Reservierung vorher zwingend notwendig, weist Julian Fuchs auf die begrenzte Kapazität des VIP-Bereichs hin. In Summe bietet diese Veranstaltung für jede Altersklasse etwas. Ab Montag wird am Kressbachsee aufgebaut, Neugierige können sich im Vorfeld also schon einmal einen Eindruck verschaffen.