Film, Kabarett, Genießen und Lernen

Zum internationalen Frauentag am 8. März, gibt es in Ellwangen wieder ein umfangreiches Programm, das verschiedene Frauenorganisationen und die Frauenbeauftragte der Stadt, Nicole Bühler, geimeinsam zusammengestellt haben.

Freitag, 1. März: Das Programm beginnt mit einem Frauenfrühstück um 11.30 Uhr im Café Ars Vivendi. Um 18.30 Uhr wird der Weltgebetstag begangen, für den Frauen aus Slowenien die Liturgie erarbeitet haben. De Feier beginnt um 18.30 Uhr im Jeningenheim, ein gemütliches Beisammensein schließt sich an.

Mittwoch, 6. März: Um 20 Uhr läuft im Regina-Kino der Frauenfilm „Das Mädchen, das lesen konnte“. Er spielt in der Zeit von 1851 bis 1855 in einem Bergdorf in der Provence, in dem alle Männer verschleppt worden sind.

Donnerstag, 7. März: Ute Hommel erzählt um 18.30 Uhr in Tonis Ladencafé Märchen von Mädchen, die nicht auf den Prinz warten wollten und ihr Leben selbst in die Hand genommen haben.

Samstag, 9. März, begibt sich um 10 Uhr Ute Abele auf dem Marktplatz auf Wahrheitssuche bei Edith Stein. Die Ordensschwester mit jüdischen Wurzeln war Vordenkerin in Frauenfragen und wurde von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht.

Sonntag, 10. März, ist um 19 Uhr im Speratushaus die Komödie „Glück“ von Eric Assous zu sehen. Eine Frau und ein Mann liefern sich ein Verwirrspiel um Recht und Unrecht. Karten für 15 Euro (5 Euro ermäßigt, gibt es in der Tourist-Info im Rathaus.

Montag, 11. März: Um ein dickes Fell für Dünnhäutige geht es von 9 bis 13 Uhr im Palais Adelmann bei einer Veranstaltung de Kontaktstelle Frau und Beruf. Anmeldung bis 1. März unter der Nummer 0162 / 263 12 36. Um 13.30 Uhr beginnt der schon klassische Wohlfühlnachmittag für Frauen im Wellenbad.

Dienstag, 12. März: Um 18.30 Uhr erzählen Frauen aus dem Ostalbkreis im kleinen Sitzungssaal im Rathaus Mutgeschichten von starken Frauen.

Mittwoch, 13. März: Beim Mittwochsquiz im Irish Pub geht es ab 20 Uhr um Frauen- und Menschenrechte.

Freitag, 15. März: Vor lauter Hektik bleibt der Genuss oft auf der Strecke. Das muss nicht sein, deshalb wird um 17.30 Uhr in der Lehrküche auf dem Schloss gekocht. Anmeldung bis eine Woche vorher beim Landratsamt, Telefon 07961 / 9059 3651, E-Mail landwirtschaft@ostalbkreis.de

Samstag, 16. März: Im Palais Adelmann kommen ab 10.30 Uhr vier historische und zeitgenössische Frauen zu Wort, die eine weltweite Stimme für Frauen sind.

Montag, 18. März: Marlies Blume, Kabarettistin und selbsternannte Beauftragte für Schanzengleichheit, nimmt sich um 18.30 Uhr im Palais Adelmann die unbedingte Gleichstellung der Geschlechter vor.

Sonntag, 23. März: Die Australierin Stephanie Jones gibt um 20 Uhr ein Gitarrenkonzert im Palais Adelmann. Karten für 13 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es in der Tourist-Info im Rathaus.

Dienstag, 9. April: Passend zur Kommunal-, Europa- und OB-Wahl in Ellwangen am 26. Mai geht es in einer Podiumsdiskussion um 19 Uhr in Sankt Loreto darum, wie es gelingen kann, mehr Frauen in die Parlamente zu bekommen.