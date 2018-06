Feuerwehrabordnungen zu Gast in Langres

Abordnungen der Feuerwehr Ellwangen und der Ostalb-Feuerwehr haben am vergangenen Wochenende am Congrés Départemental des Sapeuers Pompiers de Haute-Marne in Langres teilgenommen. Die Großveranstaltung ist vergleichbar mit den hiesigen Kreisfeuerwehrfesten.

Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen unterhält wie die Stadt Ellwangen seit 1964 partnerschaftliche Beziehungen zu der französischen Stadt Langres im Département Haute-Marne.

Im Laufe der Zeit dehnte sich diese Partnerschaft der Städte Langres und Ellwangen mit ihren Feuerwehren aus, so dass sich auch regelmäßig Feuerwehrleute aus dem Departement Haute-Marne beziehungsweise dem Ostalbkreis in freundschaftlicher Verbundenheit getroffen haben. Insbesondere Kreisbrandmeister Rolf Englerth förderte diesen Austausch.

Höhepunkt dieser Freundschaft war die Unterzeichnung von Partnerschaftsurkunden 1973 in Frankreich und 1974 in Aalen. Damals hatten die Feuerwehrverbände Aalen und Schwäbisch Gmünd gerade zum Kreisfeuerwehrverband Ostalb fusioniert. Eine Passage dieser Partnerschaftsurkunde lautete: „Am heutigen Tage übernehmen wir die hochheilige Verpflichtung, den Kontakt zwischen unseren beiden Feuerwehrverbänden zu unterhalten, die kulturellen Beziehungen insbesondere zugunsten der Jugend, zu fördern und den Austausch zwischen unseren beiden Völkern anzuregen zwecks einer besseren Verständigung zwischen unseren beiden Völkern und zwecks Verstärkung des lebendigen Gefühls einer gemeinsamen Zugehörigkeit zu Europa.“

Diesem Geist wurde am vergangenen Wochenende wieder nachgekommen, als Feuerwehrmänner aus Ellwangen und dem Ostalbkreis am Congrés Départemental des Sapeuers Pompiers de Haute-Marne auf Einladung der französischen Kameraden aus Langres teilnahmen. Die Ellwanger Wehr war mit einer großen Abordung vertreten.

Gerade in diesem Jahr, in welchem Deutschland und Frankreich den 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages feiern, war es eine gute Gelegenheit, an die 44 Jahre währende Partnerschaft zwischen den Feuerwehren des Haute-Marne-Départements sowie des Ost-albkreises zu erinnern. Der President der Union Departementale des Sapeurs Pompiers de la Haute-Marne, Lieutenant Dominique Besancenot (Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Haute-Marne) übergab der Delegation aus Deutschland eine Kopie des alten Partnerschaftsvertrages.

Die Abordnungen aus dem Ost-albkreis sowie der Feuerwehr Ellwangen hatten danach Gelegenheit, den Vorführungen der französischen Feuerwehren beizuwohnen, Fahrzeuge und Geräte zu besichtigen und vor allem in persönlichen Gesprächen die Freundschaft zu vertiefen.

Betreut wurden die deutschen Gäste von Lieutenant Jean-Christophe Gardet, dem Chef des Feuerwehr- und Rettungsdienstes von Langres, sowie dessen Kameraden, die sich als hervorragende Gastgeber erwiesen. (ij)