Feuerwehr rückt aus - Gaststätte geräumt

Eine gut besuchte Gaststätte auf dem Ellwanger Markplatz musste am Donnerstagabend geräumt werden.

Gegen 20.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr mit 28 Einsatzkräften aus, nachdem in der Gaststätte ein Brand in einem Kellerraum ausgebrochen war. Offensichtlich hatten Arbeiten mit einer Flex an einem Öltank und der dadurch entstandene Funkenflug das auf dem Boden liegende Sägemehl entzündet und einen Schwelbrand verursacht. Starker Rauch zog in die Gasträume der gut besuchten Gaststätte im Erdgeschoss, die dann geräumt werden musste. Eine 33-jährige Frau, die sich unter den Gästen befand, erlitt eine Rauchgasreizung und wurde von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt. Es entstand wohl lediglich geringer Sachschaden im Kellerraum. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.