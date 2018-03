Feuerwehr hat neue Atemschutzstrecke

Rauch wabert über die rotbraunen Fließen im Keller des Feuerwehrhauses Ellwangen. Das zischen der Nebelmaschine, die in einem Kellerraum steht, verrät, dass es wohl noch mehr werden wird. „Bei dem Rauch handelt es sich nur um Diskonebel“, erklärt Manfred Weber von der Feuerwehr Ellwangen. Damit üben die Feuerwehrmänner aus Ellwangen und Umland auf der neuen Atemschutzstrecke den Ernstfall.

Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es die neue Atemschutzstrecke im Keller des Ellwanger Feuerwehrhauses. Die Übungsstrecke hat insgesamt rund 200 000 Euro gekostet. „Die alte Strecke war nach 30 Jahren komplett ausgelutscht. Auf den Kameras mit denen man die Strecke überwacht hat, hat man eigentlich kaum etwas gesehen“, erinnert sich der 57-Jährige.

Ein Blick auf die Monitore im Kontrollzentrum verrät: Die Kameras funktionieren nun einwandfrei. Zusätzlich kann mittels einer Wärmebildkamera jeder Schritt der Feuerwehrleute einwandfrei verfolgt werden. An diesem Abend überwacht Moritz Feil, Ausbilder für Atemschutz, die Aktionen seiner Kameraden.

Engstellen wie Tunnel, Falltüren oder Gitterstäbe

Den Ernstfall für den Atemschutz üben – das bedeutet sich auf einem eigens dafür aufgebauten Parcours, mit der 28 Kilo schweren Ausrüstung durch enge Falltüren, Luken oder Tunnel zu zwängen. Gleichzeitig nimmt der dicke Nebel den Feuerwehrmännern in dem Kellerraum die Sicht. Es ist laut, denn Lautsprecher füllen den Raum mit simuliertem Kindergeschrei und hallenden Hilferufen.

Wieso es so wichtig ist den Umgang mit der Atemschutzausrüstung zu üben? Sie werde bei nahezu jedem Brandeinsatz benötigt, erklärt Weber. „Selbst bei Autobränden legen wir Atemschutzausrüstung an, denn es kann sein, dass sich bei dem Brand giftige Gase bilden“, sagt er. Feuerwehrmänner von 18 bis 49 Jahren müssen die Strecke alle drei Jahre absolvieren. Über 49-Jährige sogar jährlich.

Nacheinander kriechen diese durch eine enge Luke in das Gitterlabyrinth der Atemschutzstrecke, die in dem vernebelten Raum entlang der Wänden aufgebaut ist. Nur selten können die Männer darin stehen, häufig nicht einmal krabbeln. Die Sauerstofflasche auf ihrem Rücken und das sperrige Equipment lässt oft nur zu, dass sie sich kriechend fortbewegen. Mal müssen sie durch einen Tunnel krabbeln, mal durch eine Falltür klettern oder sich durch quer liegende Gitterstäbe zwängen.

Überwacht mit Brustgurt und Wärmebildkamera

Bevor es aber überhaupt dazu kommt, gilt es sich erst einmal auf die Fitnessgerät, wie eine elektrische Leiter oder ein Fahrrad im Vorraum zu schwingen. Nach dem Parcours geht es dann auf das Laufband und ans Ruder. Durch einen Brustgurt wird ständig die Herzfrequenz der Männer aufgezeichnet.

„Etwa 80 Kilojoule müssen die Kameraden an den Geräten verbrennen“, erklärt Weber. Denn bei der Übung geht es primär um die körperliche Fitness seiner Kameraden. Diese werde auch einmal pro Jahr in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik getestet. Auf der Atemschutzstrecke soll diese dann nochmal in voller Montur überprüft werden.

Bei der ersten Übung der Ellwanger Feuerwehrleute auf der neuen Strecke absolvieren 50 von ihnen den Parcours – immer in Zweierteams. „Es gibt immer einen Truppmann und einen Truppführer“, erklärt Weber. Der Truppführer ist meist der, der schon länger bei der Feuerwehr und damit besser ausgebildet ist. Dieser treffe dann maßgeblich die Entscheidungen im Einsatz. „Für Diskussionen ist bei einem Einsatz keine Zeit“, so Weber.

Allein im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr Ellwangen 145 Einsätze – davon 45 Brandeinsätze mit Atemschutzgeräten. 31 Menschen konnten dabei aus teils lebensbedrohlichen Umständen gerettet werden.