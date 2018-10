Feuerwehr feiert bis in die Morgenstunden

Was für ein schöner Kameradschaftsabend bei der Ellwanger Feuerwehr. Da hat einfach alles gestimmt.

Rainer Babbel als Abteilungskommandant der Ellwanger Wehr begrüßte viele Feuerwehrkameraden und prominente Gästen. „Ihr habt Euch diesen Kameradschaftsabend verdient“, rief er in den Saal des Feuerhauses, denn in diesem Jahr hatten wir so viele Einsätze wie noch nie“, sagte er. 180 waren es bisher, das ist absoluter Rekord. „Der Kameradschaftsabend der Ellwanger Feuerwehr stellt einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Jahreskalender der Stadt Ellwangen dar“, sagte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Überall lese man, dass die Feuerwehren mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hätten. In Ellwangen sei dies nicht der Fall – das sei der hervorragenden Jugendarbeit in der Wehr zu verdanken. „Die Stadt steht hinter ihrer Ellwanger Feuerwehr und das wird auch so bleiben“, versprach Hilsenbek. Ganz zum Schluss fragte er vorsichtig in die Runde: „Gibt’s nächstes Jahr wieder einen Maibaum“? Ein klares Nein kam nicht zurück, das lasse hoffen.

Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann stieß ins selbe Horn und hob besonders die tolle Kameradschaft der Ellwanger Wehr heraus. Diese sei mehr als vorbildlich, das spüre man im privaten aber auch bei Einsätzen, die oft mit Gefahren verbunden seien. „Hier kann sich jeder auf den anderen verlassen“, sagte er. Dass auch die Ellwanger Jugendfeuerwehr in die gleichen Fußstapfen tritt, zeige sich daran, dass diese am kommenden Wochenende am Schloss mit vielen Fackeln einen Weltrekord aufstellen wolle.

Frank Abele, alias DJ Diabolo gelang es dann mit fetziger Musik als ersten den Abteilungskommandanten Rainer Babbel mit seiner Frau Christa auf die Tanzfläche zu locken, und das war wie ein Magnet, denn innerhalb kürzester Zeit war die Tanzfläche proppenvoll.

„Dann jagen wir Verbrecher“

Tradition hat der Auftritt der Floriansingers, die das Jahr gesanglich Revue passieren ließen. Gar mancher wurde auf die Schippe genommen, sehr zur Freude seiner Kameraden. Auch vor der Polizei wurde nicht Halt gemacht, denn bei einem Fahrzeugbrand hatte die Polizei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. „Wenn ihr das Feuer löscht, dann jagen wir in Zukunft Verbrecher“, drohten die Floriansingers. Bei er Verlosung für einen Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee hatte Daniel Meyer am meisten Glück. Den Saal zum Kochen brachte der Auftritt der Blue Men Group unter der Leitung von Gerhard Lemmermeier und Chris Schreiner. Die Truppe kam als Schlümpfe verkleidet in den Saal und hatte allerlei Schabernack im Genick. Begleitet von „Lemmi“ an der Gitarre, hatten sie die Lacher auf ihrer Seite, und als dann auch noch die Schlumpfine grazil in den Raum schwebte, tobte der Saal.

DJ Diabolo übernahm diese Stimmung und hielt sie weiter hoch. Es wurde getanzt bis in die Morgenstunden – die Abteilung blieb bei diesem Kameradschaftsabend von der Alarmglocke verschont. Es wurde gefeiert, dass es eine Freude war. Abteilungskommandant Rainer Babbel brachte es auf den Punkt: „Was Du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.“