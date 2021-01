Feuer in der Ellwanger Goldrainstraße: Es war Brandstiftung

Das Feuer in der Goldrainstraße sieben Tage vor Weihnachten wurde absichtlich gelegt. Die Polizei geht inzwischen „sicher“ von Brandstiftung aus. Das sagt Polizeisprecher Holger Bienert auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. Details nennt er aus „kriminaltaktischen“ Gründen nicht.

Die Polizei hatte den Schaden am Tag nach dem Brand auf 40 000 bis 50 000 Euro geschätzt. Inzwischen zeigt sich, er könnte deutlich höher sein. Thomas Töpfl, Geschäftsführer der Ellwanger Baugenossenschaft, will die Gutachten abwarten. In ein bis zwei Wochen soll sich nach seinen Worten entscheiden, was mit dem Gebäude passiert. Es stehe leer, sei nicht einsturzgefährdet und werde derzeit gesichert.

Fest steht bislang: Strom-, Gas- und Wasserleitungen wurden schwer beschädigt und müssten fürs ganze Haus erneuert werden. Töpfl: „Im Moment ist es ganz schwer zu sagen, ob wir mehr machen müssen.“ Auf Nachfrage informiert er, dass der Keller im linken Gebäudeteil vollständig ausgebrannt ist.

Die Bewohner wurden kurzfristig in anderen Gebäuden der Baugenossenschaft untergebracht, die teilweise zur Sanierung angestanden wären. Dass die Wohnungen leer standen, hat sich im Nachhinein als glückliche Fügung erwiesen. Einige Bewohner sind, wie Töpfl sagt, bei Freunden und Verwandten untergekommen. 31 Menschen waren am Brandort gemeldet.

Die Stadt hatte das Gebäude am Ende der Goldrainstraße gemietet, um dort vorübergehend Menschen unterzubringen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Eigentlich hätte es – zusammen mit weiteren Gebäuden in der Goldrainstraße aus den 1950er Jahren – saniert werden sollen. Töpfl spricht von einem Planungshorizont von fünf bis sechs Jahren. Inzwischen scheinen für das betreffende Haus auch Abriss und Neubau möglich. Töpfl ist gespannt, was die Fachleute und die Versicherung sagen. „Dann werden wir entscheiden.“

Fünf Brände in drei Wochen

Zwischen den Jahren hat es auf der Ostalb fünfmal gebrannt. Am Abend des 17. Dezembers wurde die Ellwanger Feuerwehr zu dem Kellerbrand in der Goldrainstraße gerufen. Elf Bewohner hatten Rauchgas eingeatmet, eine Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus.

Am 26. Dezember brannte es im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses im Fachsenfelder Teilort Waiblingen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200 000 Euro. Wie Polizeisprecher Holger Bienert sagt, hatte das Feuer eine technische Ursache.

Am 6. Januar ist in Westhausen ein Wohnhaus komplett ausgebrannt. Die zwei Bewohnerinnen konnten sich mit Hilfe von Nachbarn retten und erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen sind laut Polizeisprecher Bienert noch nicht abgeschlossen. Die Ursache war aber wohl technischer Art. Es gebe keine anderen Hinweise, sagt Bienert. Der Schaden wurde zunächst auf rund 100 000 Euro geschätzt.

In der Nacht zum 7. Januar brannte es im Hotel „Villa Hirzel“ im Schwäbisch Gmünd. Coronabedingt waren weder Gäste noch Mitarbeiter im Haus. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 400 000 Euro. Wie im Fall des Wohnhausbrands in Westhausen gibt es laut Polizeisprecher Bienert bislang nur Hinweise auf eine technische Ursache.

Am Mittag des 7. Januar musste die Aalener Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand im Verwaltungsgebäude des Vereins Aufwind ausrücken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ging von 70 000 Euro Schaden und einer technischen Brandursache aus, was Sprecher Bienert auf Nachfrage bestätigt.