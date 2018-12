Feuchter Stiftskeller in Ellwangen: Es geht nicht ohne Gutachten

Die Fronten sind verhärtet im Streit zwischen der Stadt und der Grundstücksgesellschaft Mayer GbR. Es geht um den Wassereintritt im historischen Stiftskeller und die Frage, ob die Feuchtigkeit auf Fehler bei der Sanierung des Marktplatzes zurückzuführen ist. Am Montag haben sich Stephen Brauer (FDP) und Siegfried Lorek (CDU) vom Petitionsausschuss des Landtags vor Ort ein Bild gemacht.

Fazit: Die Stadt sieht keine Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung. Die Kommission konnte Ingrid Alice Mayer von der Mayer GbR nur raten, zeitnah einen Antrag auf Erstellung eines Gutachtens bei Gericht zu stellen.

Dass die Feuchtigkeit zeitlich mit der Marktplatzsanierung zusammenfalle, begründe noch keine Beziehung zwischen beidem, erklärte Stephen Brauer. Ingrid Alice Mayer führte ins Feld, seitdem tropfe das Wasser im historischen Gewölbekeller von der Decke: „So, als würde man einen Wasserhahn aufdrehen.“ Im Juni 2017 sei das Problem durch Starkregen wieder akut geworden. Die Pächter Erich und Marianne Mohring, die den Stiftskeller seit 1980 bewirtschaften, hätten aufgrund der Feuchtigkeit die Pacht um 30 Prozent gemindert. Die Stadt erkläre, jeder Eigentümer sei für die Instandhaltung seiner Immobilie verantwortlich. Das gelte hier nicht, denn der Stiftskeller sei ein Kulturdenkmal.

„Lächerlich“

Am 16. Mai, so Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, habe sich die Stadt mit der Eigentümerin darauf verständigt, dass diese einen Antrag auf Einholung eines Gutachtens stellen werde. Das sei bis heute nicht erfolgt. Die Stadt sei ihr entgegengekommen durch die Zusicherung, man werde sich diesem Gutachten unterwerfen. Damit seien auch die Partner der Stadt, die Firma Hans Fuchs, die unter anderem mit der Erneuerung des Belags auf dem Marktplatz beauftragt war, und der für die Planung verantwortliche Landschaftsarchitekt Willi Hildebrandt vom Karlsruher Büro Bauer Landschaftsarchitekten einverstanden.

„Es ist lächerlich, das als Entgegenkommen zu bezeichnen“, empörte sich Ingrid Alice Mayer. An ein gerichtliches Gutachten müssten sich alle Beteiligten ohnehin halten, auch die Stadt. Mayer verwies erneut auf den Martin-Luther-Platz in Erlangen. Auch dort sei nach Pflastererneuerung Wasser in die Gewölbekeller eingedrungen. Durch eine wasserdichte Asphaltschicht und Kastenrinnen sei das Problem kostengünstig ohne Aufwendungen für Gericht, Anwalt und Gutachter gelöst worden. Der Streit habe jedoch sieben Jahre gedauert. Erst dann habe die Stadt Erlangen die Sanierung bezahlt. Von einer außergerichtlichen Einigung, so Mayer, würden alle profitieren: „Auch die Stadt muss sparen.“

Erstens, entgegnete der OB, sei Erlangen nicht Ellwangen und die Situation eine andere. Dem stimmte Tobias Panke vom Landesamt für Denkmalpflege zu. Zweitens sei Mayers Argument, im betroffenen Bereich in der Kürschnergasse eine wasserundurchlässige Asphaltschicht aufzutragen und eine Dole einzubauen, damit das Wasser sich nicht staue, und sich die Kosten zu teilen, nicht zielführend: „Was, wenn das nichts bringt?“ Ein Gutachten, das die Ursache der Feuchtigkeit kläre, sei Voraussetzung für alles Weitere, auch für eventuelle Regressforderungen. Dass sich die Stadt mit einem ebenfalls betroffenen Eigentümer gütlich geeinigt habe, sei nicht vergleichbar: „Es gab keine weiteren Beteiligten, und die Dimension des Schadens war eine andere.“ Der Ball liege bei der Eigentümerin.

Bereits vor einem Jahr hatte die Mayer GbR eine Petition beim Gemeinderat eingereicht mit dem Ziel, dass der Rat die Verwaltung verpflichte, Vorschläge für die Trockenlegung des Kellers zu machen. Im Februar war dann eine Petition beim Landtag eingegangen.

Das Petitionsrecht ist ein Grundrecht

Alle Bürger, die sich durch Entscheidungen von Ämtern, Verwaltungen und Behörden benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen, haben das Recht, sich mit ihrer Petition, also ihrem Anliegen, an den Landtag zu werden. Dieser bemüht sich als Anwalt der Bittsteller um Klärung des Sachverhalts und unterbreitet Lösungsvorschläge im Interesse aller Beteiligten.

Der Ausschuss lässt sich zu jeder Eingabe vom zuständigen Ministerium Bericht erstatten. Beim Stiftskeller ist dies das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Er kann Ortsbesichtigungen vornehmen und dabei eigene Ermittlungen anstellen. Meistens beauftragt er dazu kleine Kommissionen, die zu den Lokalterminen die „Petenten“ und Vertreter der beteiligten Behörden einladen.

Im Unterschied zu den Gerichten kann der Ausschuss nicht nur die Rechtmäßigkeit der Entscheidung einer Behörde oder Verwaltung überprüfen, sondern auch ihre Zweckmäßigkeit. Selbst entscheiden kann er nicht, sondern übergibt sein Votum dem Landtag. Dieser entscheidet abschließend, ob eine Petition Erfolg hat oder nicht, und kann um Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen ersuchen. Oder dem Bittsteller raten, den Rechtsweg auszuschöpfen. Das gilt nicht für Entscheidungen von Bundesbehörden, sondern für Ämter auf kommunaler Ebene, Landratsämter, Regierungspräsidien und bei Problemen mit der Polizei, Finanz- oder Schulämtern und der Rentenversicherung des Landes.

Eingaben sind zu richten an: Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart. Online-Petitionen unter www.landtag-bw.de/Petitionen