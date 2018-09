Festkonzert zum Musikschuljubiläum

In der Basilika ist kein Platz leer geblieben, als die städtische Musikschule Johann Melchior Dreyer ihren 50. Geburtstag mit einem Festkonzert gefeiert hat. Das Konzert zu Dreyers Ehren sei, so Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, der zweite Höhepunkt im Jubiläumsjahr nach dem Festakt im Juli. In der Basilika standen Dreyers kirchenmusikalische Werke im Mittelpunkt.

Wie Pfarrer Michael Windisch sagte, sei der Ort des Festkonzerts als Reminiszenz an Johann Melchior Dreyer zu verstehen, der als Stiftsorganist, Kantor und Chorregent an Sankt Vitus wirkte. Zuvor leitete der Sohn eines Schmieds die Kirchenmusik in der damaligen Ellwanger Pfarrkirche, der Marienkirche, und unterrichtete Mädchen und Jungen in Chorgesang und Orgelspiel. Dreyers geistliche Werke fügten sich in Umfang und Besetzung in die Feier der Gottesdienste ein. Sie so zu hören und zu verstehen, entspreche der Intention des Komponisten.

Die musikalische Gesamtleitung hatte Walter Johannes Beck, Leiter des Kammerchors Collegium Vocale Schwäbisch Gmünd. Den instrumentalen Part übernahm das Ellwanger Kammerensemble, das Ulrich Widdermann gegründet hat. Es spielte in großer Besetzung mit Lehrern, fortgeschrittenen und ehemaligen Schüler sowie Freunden der Musikschule und gestaltete das Konzert in herausragender Weise.

Missa wird zum nachklingenden Erlebnis

Regionalkantor Thomas Petersen studierte den Projektchor mit mehr als 50 Sängerinnen und Sängern ein. Es sang zu Beginn Dreyers Te Deum op. 16 harmonisch, homogen und bewegend. Das in moderne Notenschrift übertragene Werk wurde zum ersten Mal seit Dreyers Tod 1824 aufgeführt. Thomas Petersen fesselte die Aufmerksamkeit sodann mit der Orgelsonate G-Dur. Die Sonate ist eines von 24 kantablen und in nur zwei Sätzen prägnanten Orgelwerke des Komponisten.

Vier ausgezeichnete Gesangssolisten hatten maßgeblichen Anteil am Gelingen der kirchenmusikalischen Stunde. Judith Wiesebrocks üppiger, leuchtender Sopran, Anne Greilings warmer, expressiver Alt, Alexej Shestovs strahlender Tenor und Stephan Boscherts markanter Bariton ließen im Zusammenklang mit Chor und Orchester Dreyers wunderbare Messe op. 6/1 zum Höhepunkt des Konzerts und zum nachklingenden Erlebnis werden.

In ihrem Grundcharakter heiter, in ihrer Melodik mitreißend, ist diese Missa solemnis kommunikativ und meditativ zugleich und spricht die Zuhörer auch heute noch unmittelbar an. So schloss sich der Kreis. Dem herzlichen Beifall entsprachen die Mitwirkenden, indem sie die abschließende Friedensbitte „Dona nobis pacem“ wiederholten. Zum Dank gab’s Rosen von Musikschulleiter Moritz von Woellwarth, der das Festkonzert intensiv vorbereitete und als Sänger im Projektchor mitgestaltete.