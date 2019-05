Festival für Schulbands

Die Rocking Ruperts, die Schulband der Rupert-Mayer-Schule, ist im vergangenen Schuljahr bei einigen Festivals erfolgreich gewesen, vor allem beim europäischen Schulbandfestival in Rust. Wegen dieser positiven Erfahrungen hatte Lehrer Nicolai Glatzel die Idee, ein eigenes Schulbandfestival in Ellwangen zu starten. Der Sommer-Rock 1 findet am Dienstag, 4. Juni, von 10 bis 14 Uhr als Open-Air-Festival auf dem Schulgelände statt.

Das staatliche Schulamt Göppingen unterstützte die Initiative und hat alle Realschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren im Ostalbkreis und im Landkreis Heidenheim angeschrieben. Die Rupert-Mayer-Schule hat zusätzlich noch die katholischen freien Schulen der Diözese und andere befreundete Einrichtungen mit Schulbands eingeladen.

Auftreten werden sechs Schulbands mit jeweils vier bis fünf Stücken: Smart Generation (Härtsfeldschule Neresheim), Wild Chicken (Jagsttalschule Westhausen), Awake (Sonnenhofschule Schwäbisch Hall), Pesta-Band (Pestalozzi-Schule Tübingen), Grönis (Schule Gröninger Weg Bietigheim-Bissingen) und die Rocking Ruperts (Rupert-Mayer-Schule Ellwangen)

Für die Schulbands ist es wichtig, Auftritte zu haben, um zu sehen, dass sich die Proben gelohnt haben. Das gemeinsame Musizieren in den Schulbands fördert nämlich nicht nur die Kreativität, sondern außerdem Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein, Geduld, Respekt und die Zuverlässigkeit. Zudem werden neue Kontakte und Freundschaften zu anderen Schulen geknüpft. Lebensfreude und Erfolgserlebnisse gibt es noch obendrein.

Die Schule stellt das Festival in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft „Rock & Pop in der Schule“ auf die Beine. Dabei soll den Schulbands die Gelegenheit gegeben werden, ihr Können nicht nur im Proberaum, sondern auch auf einer Bühne zeigen zu dürfen.

Bei schlechtem Wetter wird das Schulband-Festival vom Freien in den Festsaal der Marienpflege verlegt.