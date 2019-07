Fernsehlieblinge zu Gast auf dem Ellwanger Schloss

Vor kurzem hat Museumsleiter Matthias Steuer im Schlossmuseum zwei prominente TV-Schauspieler begrüßt: Joachim Hermann Luger, bekannt als „Hans Beimer“ aus der ARD-Fernsehserie „Lindenstraße“ sowie Lutz Reichert, unter anderem als „Meyer 2“ aus der Hamburger Ausgabe des ARD-„Tatort“ bekannt, besuchten Schloss Ellwangen. Beide waren von der reichen Geschichte Ellwangens angetan. Matthias Steuer gab einen Einblick in den Thronsaal und seine Ausstattung, Olaf Thielke vom Kultur-, Presse- und Touristikamt der Stadt Ellwangen informierte über das am Abend stattfindende Schlosskonzert mit dem Klaviertrio Würzburg. Die beiden Schauspieler zeigten sich an der originalen Ausstattung des Thronsaals mit Gemälden, Fußböden und Stuckverziehrungen sehr interessiert. Ab dem 1. August sind Joachim Hermann Luger und Lutz Reichert in der Komödie von Ralf Westhoff „Wir sind die Neuen“ im Bayerischen Hof in München zu sehen.