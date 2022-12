„FernOstalb“: Mario May begibt sich auf die Spuren von John Rabe, dem guten Deutschen

Schon des Öfteren wurde ich seit meiner Ankunft an der Universität Nanjing auf den guten Deutschen von Nanjing angesprochen. Inzwischen weiß ich auch, wer damit gemeint ist, nämlich John Rabe. Um mich gegenüber meinen chinesischen Kommilitonen, die alle bestens über diesen Bescheid wissen, nicht vollkommen zu blamieren, habe ich einige Recherchen betrieben, die eine bemerkenswerte Geschichte zutage gefördert haben.

Der 1882 in Hamburg geborene John Rabe ist in Nanjing zu einer Lokalberühmtheit geworden, weil er im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg mehr als 200.000 Chinesen das Leben rettete. Als Kaufmann kam Rabe Anfang des 20. Jahrhunderts nach China. In Nanjing, damals Hauptstadt Chinas und Sitz der von der Guomindang unter Sun Yat-sen geführten Nationalregierung, wurde er Geschäftsführer der dortigen Niederlassung von Siemens.

Nach Ausbruch des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges mit dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke 1937 wurde Nanjing nach wenigen Monaten von den Japanern eingenommen. Was folgte war ein mehrwöchiges, grausames Massaker an der chinesischen Zivilbevölkerung, das Hunderttausende Todesopfer forderte. Während die meisten Ausländer, einschließlich der Regierung, bereits im Voraus aus der Stadt evakuiert worden waren, lehnte Rabe die Flucht aus Nanjing ab. Gemeinsam mit einigen wenigen Ausländern, die ebenfalls in Nanjing geblieben waren, baute er eine Schutzzone für chinesische Flüchtlinge auf. Rabe wurde zum Vorsitzenden des Internationalen Komitees für die Nanjing-Sicherheitszone gewählt, wohl vor allem auch, da man im Hinblick auf den Antikominternpakt zwischen Japan und Deutschland hoffte, dass Rabe aufgrund seiner deutschen Staatsbürgerschaft und seiner Mitgliedschaft bei der NSDAP mäßigenden Einfluss auf das japanische Militär ausüben könne. Rabes Einfluss erwies sich aber schnell als sehr beschränkt. Dennoch unternahm er große Anstrengungen, um so viele chinesische Flüchtlinge wie möglich vor der japanischen Aggression zu bewahren, und gewährte sogar auf seinem Privatgrundstück mehreren Hundert Flüchtlingen einen Unterschlupf.

Seitdem wird John Rabe in Nanjing als lebender Buddha oder eben als der gute Deutsche von Nanjing verehrt. In diesem Jahr wird Rabes 140. Geburtstag gefeiert und deshalb ist in der deutschen Abteilung der Universität Nanjing, an der ich studiere, immer wieder die Rede von ihm. Sowohl Studenten als auch Professoren arbeiten an verschiedenen Projekten zu John Rabe und sprechen mich immer wieder darauf an. Ein lokaler Fernsehsender bat mich um eine Stellungnahme, zu der es aus terminlichen Gründen dann aber schlussendlich nicht kam.

Im Westen blieb Rabe lange ohne Anerkennung und ist bis heute vielen unbekannt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland versuchte er auf die japanischen Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen. Ein Bericht an Hitler führte aber zu einer Verhaftung durch die Gestapo und zu einem Verbot weiterer Vorträge und Veröffentlichungen über seine Kriegserfahrungen in Nanjing.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rabe aufgrund seiner Mitgliedschaft in der NSDAP von den Alliierten zunächst nicht entnazifiziert, erst in der Berufungsinstanz fanden seine humanitären Verdienste in Nanjing Anerkennung. Nach seinem Tod gewann Rabe auch international langsam Ansehen, besonders durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher, in deren Zusammenhang er als Oskar Schindler Chinas bezeichnet wurde.

An der Universität Nanjing kommt man jedenfalls um John Rabe nicht herum. Am 13. Dezember ertönten in der ganzen Stadt die Sirenen, um an den Beginn des Massakers im Jahr 1937 zu erinnern. Aber schon Tage vor den Sirenen und lange nachdem der letzte Ton verklang, ist die Erinnerung an die Schrecken des Krieges aber auch an die Verdienste um Frieden und Menschlichkeit dieses einen Deutschen, den kaum ein Deutscher kennt, in den Köpfen der Menschen präsent.