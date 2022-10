„FernOstalb“ – Für den Ellwanger Mario May geht es in Nanjing zunächt in die Quarantäne

Im 64. Kapitel von Laozis Daodejing steht ein Satz geschrieben: Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Meine Reise nach China – mit weit mehr als 1000 Meilen, genauer gesagt 8578 Kilometer Luftlinie, begann zwar auch mit einem Schritt, als ich in Ellwangen in den Zug Richtung Flughafen stieg, dem Weg nach China sind aber einige reale und metaphorische Schritte mehr vorausgegangen.

Erster Kontakt zu China bereits 2017

Erstmals in direkten Kontakt mit China kam ich in der Schule. Im Rahmen eines Austauschprogrammes des Hariolf-Gymnasiums Ellwangen durfte ich mehrere Austauschschüler in Ellwangen empfangen und 2017 selbst für eine Woche nach Tianjin, Beijings Hafenstadt reisen. Die Eindrücke von der chinesischen Sprache und Kultur, die ich in meiner Gastfamilie sammelte, waren sehr nachhaltig und so entschloss ich mich, nach dem Abitur an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen neben dem Hauptfach Germanistik auch Sinologie zu studieren. Nach dem Bachelorabschluss begann ich 2021 mein Masterstudium der Interkulturellen Germanistik an der Georg-August-Universität Göttingen. Ein Studiengang, der in Kooperation mit der Nanjing University und der Beijing Foreign Studies University angeboten wird und zu einem Double-Degree-Abschluss an der deutschen und einer der beiden chinesischen Universitäten führt. Die Interkulturelle Germanistik selbst ist eine vergleichsweise junge Disziplin in der Universitätslandschaft und der Göttinger Schwerpunkt auf die deutsch-chinesische interkulturelle und kulturvergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft ist in dieser Form einmalig in Deutschland.

Hybrider Start mit dem Masterstudium in Göttingen

Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie begann mein Masterstudium zunächst hybrid, im Frühjahr konnten dann aber alle Veranstaltungen auch in Präsenz stattfinden. Die Studierenden aus Beijing waren in Göttingen eingetroffen. Nach zwei Semestern in Göttingen und langer Ungewissheit, ob eine Ausreise nach China pandemiebedingt möglich ist, hieß es dann: Koffer packen. Die kommenden Semester werde ich nun an der Nanjing University studieren. Die Wahl fiel auf Nanjing und nicht auf Beijing nicht nur aufgrund der bedeutsamen Geschichte der „Südlichen Hauptstadt“ – so die Übersetzung von Nanjing – und ihrer interessanten geographischen Lage am Unterlauf des Yangtses rund 300 Kilometer von Shanghai entfernt, sondern in erster Linie aufgrund des dortigen Forschungsschwerpunkts. Mein Studium in Nanjing wird sich mit Fragen des Bildungs- und Wissenstransfers im Kontext deutsch-chinesischer interkultureller Beziehungen beschäftigen.

Nicht nur anderes Land, auch eine völlig andere Wissenschaftskultur

Nach Tübingen und Göttingen treffe ich in Nanjing nicht nur auf ein anderes Land, sondern auch auf eine neue Wissenschaftskultur. Dass chinesische Universitäten anders funktionieren als deutsche, wurde mir sehr früh in meinem Studium klar. Das fängt bei der Organisation von Vorlesungen, Seminaren, Studentenwohnheimen und Campusleben an und hört bei wissenschaftlichen Interessen und Methoden auf. Auch neben dem Studium hat das Leben in einer chinesischen Großstadt mit über neun Millionen Einwohnern wohl nicht viel mit dem Leben in Ellwangen, Tübingen oder Göttingen gemeinsam. Aber es sind genau diese Kontraste, die mich nach China führen und aus denen man neue Erfahrungen und neues Wissen ziehen kann, sofern man bereit ist, über den eigenen Tellerrand zu blicken und sich offen auf eine andere Kultur einzulassen.

Es ist gar nicht so einfach, um nach Chona zu kommen

Der Weg nach China aber gestaltete sich nicht gerade einfach. Nach zahlreichen Mails zwischen Nanjing und Göttingen, einem Visumsantrag in Frankfurt und langem Suchen, ergab sich schließlich die Möglichkeit, über Südkorea zu einigermaßen bezahlbaren Flugpreisen nach Nanjing zu fliegen. Und so begann meine Reise von 8578 Kilometern mit dem ersten Schritt am Ellwanger Bahnhof. Bis ich aber tatsächlich einen chinesischen Hörsaal betreten werde, sind noch längst nicht alle Schritte getan. Nach der zehntägigen zentral organisierten Quarantäne, in der ich mich momentan noch befinde, stehen mir noch weitere vier Tage Quarantäne bevor, die von der Universität organisiert werden. Erst dann darf ich auf das Universitätsgelände.

Die eigene Motivation ist die Triebfeder

Hinter jedem Schritt meines Weges steht meine Motivation. Den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern, spielt dabei die eine Rolle. Wichtig ist mir aber auch, in einer Welt, in der der Austausch zwischen Deutschland und China immer mehr an Bedeutung gewinnt, mich mit meinen Erfahrungen und Qualifikationen aus einem deutsch-chinesischen Studienprogramm für eine Annäherung auf Augenhöhe und eine gelungene interkulturelle Zusammenarbeit einsetzen zu können. In Deutschland und im ganzen Westen wird über China selten gesprochen, ohne politisierend zu sein. In Nanjing möchte ich der chinesischen Kultur, den Menschen an der Universität und auf der Straße mit anderen Augen begegnen. Ich möchte nicht über China sprechen, ich möchte mit China sprechen.