Fernhochschule lädt zum Infoabend

Das Ellwanger Studienzentrum der SRH Fernhochschule Riedlingen lädt alle Studieninteressenten zu einem Infoabend am kommenden Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr in das Peutinger Gymnasium in der Peutinger Straße 16 ein. Informiert wird über das flexible Studienmodell der Hochschule mit den Bachelor- Studiengängen Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie, Gesundheitsmanagement, Sozialmanagement, Lebensmittelmanagement und -technologie mit dem Schwerpunkt „Gesunde Ernährung“ sowie Medien- und Kommunikationsmanagement. Zudem umfasst das Angebot die fünf Master-Studiengänge Business Administration (MBA), Health Care Management, Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management, Wirtschaftspsychologie & Change Management sowie Corporate Management & Governance.