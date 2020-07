Süddeutsche Karl-May-Festspiele: Vorstellungen an allen Wochenenden bis zum 13. September, samstags 16 und 20 Uhr, sonntags um 15 Uhr in der Western-City Dasing (Ausfahrt Dasing der A8). Sitzplätze mit Abstand auf der überdachten Tribüne. Maskenpflicht nur am Ein- und Ausgang sowie bei Bestellungen an den Verpflegungsständen und im Shop. Tickets unter www.karlmay-festspiele.de