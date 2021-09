Ferienspaß für über 500 Kinder

Das diesjährige Ferienprogramm neigt sich dem Ende zu. Das Team des Ellwanger Jugendzentrums, unterstützt von der Ellwanger Schulsozialarbeit und 18 zusätzlichen Veranstaltern wie Vereinen, Forst BW und Privatpersonen, schaffte für über 500 Kinder und Jugendliche fast 1000 Plätze bei 115 Angeboten.

Neu im Programm und sehr beliebt war der Bagger-Tag der Firma Haag-Bau und die Fahrt mit den Traktoren der Ostalbbauern. Aber auch Klassiker, wie der Besuch des Rattstadter Milch-und Käsehofs, Wasserski und die vielen kreativen Angeboten waren sehr gefragt. Jugendliche und junge Erwachsene kamen beim Sommercafé mit Nachtflohmarkt und Livemusik auf ihre Kosten.

Dem Team des Jugendzentrums war es wieder wichtig, ein buntes und abwechslungsreiches Angebot zu schaffen, um möglichst viele Kinder und Jugendliche anzusprechen. Nachhaltigkeit und Naturschutz waren Thema, so wurden Möbelstücke renoviert, Deko-Objekte aus nicht mehr benötigten Dingen gestaltet oder das eigene Müsli hergestellt.

Trotz des unbeständigen Wetters konnte das Juze-Team viele Aktionen im Freien anbieten, darunter eine Fahrradtour, eine Nachtwanderung, Wandern mit Eseln oder Kochen am Feuer. Ein Höhepunkt war auch der Benefizflohmarkt, ein generationsübergreifendes Projekt, bei dem verschiedene Gruppierungen zusammengearbeitet haben. Durch diese gelungene Kooperation konnten alle zusammen einen wunderbaren Tag erleben. Insgesamt hatten Teilnehmer wie Veranstalter viel Spaß und tolle Erfahrungen beim Ellwanger Ferienprogramm.

Nach den Sommerferien geht es vielfältig weiter, ob im Jugendcafé, bei den Naturentdeckern oder in der neuen Juze-Werkstatt. Wer Gefallen an den Angeboten in den Ferien gefunden hat, kann über das ganze Jahr an den Angeboten des Jugendzentrums teilnehmen. Die aktuellen Aktionen und Angebote werden unter www.juze-ellwangen.de veröffentlicht.