Ferienprogramm im Museum

Das Alamannenmuseum beteiligt sich am Ferienprogramm. Am Freitag, 27. Juli, von 15 bis 17 Uhr gibt es einen Speckstein-Workshop, bei dem Pfeilspitzen und Lanzenspitzen hergestellt werden. Am Freitag, 31. August, von 15 bis 17 Uhr dreht sich alles um alamannische Blütendüfte. Am Montag, 3. September, und Mittwoch, 5. September, wird jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr ein dreigängiges alamannisches Menü gekocht. Anmeldung beim JuZe, Telefon 07961 / 6467.

Freie Plätze im Sommerferienprogramm

Bereits nach dem ersten Anmeldetag war das Jugendzentrum schon gut ausgebucht. Für viele Angebote, bei denen die Nachfrage sehr hoch war, konnten die Mitarbeiter des Jugendzentrums Zusatzangebote schaffen. Es gibt allerdings noch einige Angebote, die nicht ausgebucht sind. Das Juze-Team freut sich insbesondere über weitere Anmeldungen für die Nummer 63: „Improvisationstheater“ oder für die Nummer 53: „Gala Phantasia“, bei der in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kleingruppen eine atemberaubende Show für die Zuschauer erarbeitet wurde.

Für folgende Angebote sind noch Plätze frei:

9 Fette Reifen Rennen

10 Laufradrennen

11 Kickboxen für Kids

18 Auf die Rutsche, fertig, los! 1

19 Wasserspiele am Kressbachsee

21 Wir bauen Nistkästen

23 Skypark Schwäbisch Gmünd 2

25 Basketball Schnuppertag

26 Selbstverteidigung für Teens

33 Spaß am Malen 2

35 Fahrradtour 1

39 Gestalte dein eigenes Fotoleporello

46 Schmuckwerkstatt für Mädchen

50 Do It Yourself Minigolf

53 Gala Phantasia

55 Kunstwerkstatt Wasserfarben

58 Charlottenhöhle

60 Traumfänger

61 Tischtennisschläger selbst gebaut

63 Improvisationstheater

69 Gronachtal und Hammerschmiede

72 Ausflug in das Hohenloher Freilandmuseum

76 Abendliche Schlossführung für Kinder 2

77 Kanutour Altmühltal

82 Bogenschießen im Saurierpark

86 Erlebnislandschaft Turnhalle

93 Welnnesoase

102 Erdnusslinge

105 Bewegunslandschaft Turnhalle

112 Tanzworkshop

114 Alamannische Blütendüfte

118 Jonglierbälle

122 Kickboxen für Teens

123 Alamannisch kochen 1

131 Alamannisch kochen 2

Anmeldung:

Montag 16.Juli - Donnerstag 23.August

jeweils Montag und Dienstag 8.30 Uhr - 10.00 Uhr

Mittwoch und Donnerstag 14.30 Uhr - 16.00 Uhr

Im Jugend- und Kulturzentrum

Mühlgraben 26, 73479 Ellwangen

Weitere Informationen unter www.juze-ellwangen.de oder telefonisch unter 07961/6467