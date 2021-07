Ferienprogramm im Alamannenmuseum

Das Alamannenmuseum bietet nach einjähriger coronabedingter Pause wieder fünf Ferienprogrammpunkte in den Sommerferien an. Teilweise erfolgt die Anmeldung direkt beim Museum, teilweise beim Jugend- und Kulturzentrum Ellwangen. Folgende Ferienprogramme stehen zur Auswahl:

Als Beitrag zum 20-jährigen Bestehen des Alamannenmuseums im September bietet die neue Darstellergruppe „Alamanni“ ein eigenes Ferienprogramm an, zu dem man sich im Museum anmelden kann. Es heißt „Geschichte zum Anfassen für Kinder“ der „Alamanni“ und findet am Samstag, 4. September, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Aus Holz und Blech wird ein Rundschild gebaut, ähnlich, wie ihn die Alamannen zur Verteidigung hatten. Unter fachmännischer Anleitung wird der Schild dann auch im „Kampf“ erprobt. Für maximal zehn Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: 7 Euro. mit Familienpass sechs Euro. Anmeldung beim Museum erforderlich unter Telefon 07961 / 969747 oder E-Mail alamannenmuseum@ellwangen.de. Die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort, der Anmeldschluss ist am 21. August. Nähere Informationen unter www.facebook.com/alamanniellwangen. Es wird eine Warteliste geführt.

Angebote mit Anmeldung beim JuZE Ellwangen:

Dienstag, 24. August, 14.30 bis 16.30 Uhr: Modellbau: Alamannisches Speicherhaus im Alamannenmuseum. Unter Anleitung von Hariolf Neukamm wird ein alamannisches Speicherhaus nach dem Vorbild des Getreidespeichers im Museumshof gebaut, das im Winter auch als Vogelhäuschen dienen kann. Für maximal acht Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: fünf Euro.

Mittwoch, 25. August, 14.30 bis 16.30 Uhr: Alamannisch kochen im Alamannenmuseum. Unter Anleitung von Hariolf Neukamm wird gemeinsam ein dreigängiges alamannisches Essen gekocht. Für maximal acht Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: 5 Euro.

Dienstag, 31. August, 14.30 bis 16.30 Uhr:

Modellbau: Alamannisches Speicherhaus im Alamannenmuseum. Unter Anleitung von Hariolf Neukamm bauen die Kinder ein alamannisches Speicherhaus nach dem Vorbild des Getreidespeichers im Museumshof, das im Winter auch als Vogelhäuschen dienen kann. Für maximal acht Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: fünf Euro.

Mittwoch, 1. September, 14.30 bis 16.30 Uhr: Alamannisch kochen im Alamannenmuseum. Unter Anleitung von Hariolf Neukamm kochen interessierte Kinder gemeinsam ein dreigängiges alamannisches Essen. Für maximal acht Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: fünf Euro.

Anmeldung und Bezahlung für die JuZe-Angebote ab Samstag, 10. Juli, 18 Uhr, auf der Homepage des Jugend- und Kulturzentrums Ellwangen, Telefon 07961 / 6467, unter www.unser-ferienprogramm.de/ellwangen.