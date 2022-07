Ferienprogramm: Alamannisch kochen

Das Alamannenmuseum bietet wieder zwei Ferienprogramme im Rahmen des Ellwanger Ferienprogramms in den Sommerferien an. Am Mittwoch, 31. August, und am Freitag, 2. September, heißt es jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr „Alamannisch kochen“. Unter Anleitung von Hariolf Neukamm kochen die Teilnehmer ein dreigängiges alamannisches Essen. Anmelden könnens ich maximal acht Teilnehmer von acht bis 13 Jahren. Teilnehmerbeitrag: 5 Euro.

Anmeldung und Bezahlung ab Samstag, 16. Juli, um 16 Uhr, auf der Homepage des Jugend- und Kulturzentrums Ellwangen, Mühlgraben 26, Telefon 07961/6467, unter www.unser-ferienprogramm.de/ellwangen. Es wird eine Warteliste geführt.